Η TELEKOM για άλλη μία χρονιά Νο1 μάρκα τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως – Σε ύψος ρεκόρ η αξία της μάρκας

Το πολυτιμότερο brand τηλεπικοινωνιών στον κόσμο παραμένει για ακόμα μία χρονιά η TELEKOM, σύμφωνα με τη μελέτη «Brand Finance Global 500». Η μελέτη τοποθετεί την TELEKOM στην 11η θέση στον κόσμο, αποτελώντας τη μοναδική ευρωπαϊκή μάρκα στο top 20, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις Apple, Microsoft, Google και Amazon. Επιπλέον, η TELEKOM αποτελεί και φέτος το brand με τη μεγαλύτερη αξία στην Ευρώπη. Η τρέχουσα αξία του brand TELEKOM είναι η υψηλότερη στα 31 χρόνια ιστορίας της εταιρείας και ανέρχεται σε 96,2 δισ. δολάρια, αυξημένη κατά 12,8% σε σχέση με πέρσι. Από το 2020, η αξία της μάρκας της TELEKOM έχει αυξηθεί κατά 141%.

Η Brand Finance αποδίδει τη νέα σημαντική αύξηση της αξίας του brand TELEKOM, μεταξύ άλλων, στη θετική οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της εταιρείας και στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Όπως σημειώνεται στην μελέτη, η ένωση δυνάμεων της μάρκας COSMOTE στην Ελλάδα με την μάρκα TELEKOM, που είχε ως αποτέλεσμα τη μάρκα COSMOTE TELEKOM, ενίσχυσε το διεθνές αποτύπωμα της TELEKOM, επιδρώντας θετικά στην αξία του brand.

«Η μάρκα TELEKOM συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία. (…) Με τα ισχυρά μας δίκτυα, τα καινοτόμα προϊόντα και τις εξαιρετικές υπηρεσίες μας, φέρνουμε τις δυνατότητες της ψηφιακοποίησης σε όλους και δημιουργούμε συνδέσεις και εγγύτητα εκεί όπου οι αποστάσεις χωρίζουν.», σημειώνει ο Head of Brand της TELEKOM, Uli Klenke.

Η TELEKOM έχει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, 200.000 εργαζομένους και έσοδα 115,6 δισ. ευρώ (το 2024). Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Όμιλος TELEKOM μετρά πάνω από 261 εκατομμύρια πελάτες κινητής τηλεφωνίας, 25 εκατομμύρια συνδέσεις σταθερής και 22 εκατομμύρια ευρυζωνικές συνδέσεις. Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σταθερού ευρυζωνικού δικτύου, κινητών επικοινωνιών, Internet και τηλεόρασης για ιδιώτες, καθώς και λύσεις τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) για επιχειρήσεις και εταιρικούς πελάτες.