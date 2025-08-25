Ο Τζον Σίνα αποκαλύπτει τον έρωτά του για τη σπανακόπιτα: «Όταν δοκιμάζεις, σου ξυπνάει αναμνήσεις»
Από τα ρινγκ του WWE και τις ταινίες δράσης του Hollywood, ο Τζον Σίνα βρήκε την απόλυτη αδυναμία του σε μια ελληνική σπανακόπιτα.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Τζον Σίνα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Μιλάμε για έναν από τους πιο εμβληματικούς αστέρες του WWE, o oποίος έχει καταφέρει να μπει και στον μαγικό κόσμο του Hollywood παίρνοντας ρόλους σε αρκετές ταινίες.
Παρά το σκληρό του look, ο Σίνα έχει αποδείξει πολλές φορές πως ξέρει να δείχνει την ευαίσθητη πλευρά του. Και αυτήν ακριβώς είδαμε στο πρόσφατο βίντεο του Bon Appétit Magazine, όπου μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια και αγάπη για… τη σπανακόπιτα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:54 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός: Ξεκίνησαν οι εξετάσεις για τους «ερυθρόλευκους»
15:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στέλνουν Μπεράλντο οι Γάλλοι
15:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ