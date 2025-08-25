Ο Τζον Σίνα αποκαλύπτει τον έρωτά του για τη σπανακόπιτα: «Όταν δοκιμάζεις, σου ξυπνάει αναμνήσεις»

Ο Τζον Σίνα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Μιλάμε για έναν από τους πιο εμβληματικούς αστέρες του WWE, o oποίος έχει καταφέρει να μπει και στον μαγικό κόσμο του Hollywood παίρνοντας ρόλους σε αρκετές ταινίες.

Παρά το σκληρό του look, ο Σίνα έχει αποδείξει πολλές φορές πως ξέρει να δείχνει την ευαίσθητη πλευρά του. Και αυτήν ακριβώς είδαμε στο πρόσφατο βίντεο του Bon Appétit Magazine, όπου μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια και αγάπη για… τη σπανακόπιτα.

