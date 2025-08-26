Ισραήλ – Βραζιλία: Διπλωματική κρίση μετά την απόσυρση πρέσβη

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την απόσυρση του αιτήματός του για τον διορισμό του διπλωμάτη Γκάλι Νταγκάν ως νέου πρέσβη στη Βραζιλία, ύστερα από την άρνηση της κυβέρνησης της χώρας να εγκρίνει τον διορισμό. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, οι σχέσεις των δύο κρατών θα συνεχιστούν πλέον «σε χαμηλότερο διπλωματικό επίπεδο».

Επιδείνωση των σχέσεων

Η κρίση αυτή εντάσσεται στο ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα σε Ιερουσαλήμ και Μπραζίλια. Το ισραηλινό ΥΠΕΞ τόνισε ότι η «κριτική και εχθρική στάση» της Βραζιλίας έχει ενταθεί, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα το περασμένο έτος.

Ο Λούλα είχε κατηγορήσει το Ισραήλ για «γενοκτονία» στη Γάζα, συγκρίνοντας την κατάσταση με το Ολοκαύτωμα, όταν «ο Χίτλερ αποφάσισε να σκοτώσει τους Εβραίους». Η δήλωση αυτή προκάλεσε σφοδρή αντίδραση, με το Ισραήλ να τον κηρύσσει «persona non grata».

Αμοιβαίες διπλωματικές κινήσεις

Η Βραζιλία είχε ήδη ανακαλέσει τον πρέσβη της από το Ισραήλ το προηγούμενο έτος και δεν έχει ακόμη ορίσει αντικαταστάτη. Από την πλευρά του, το Ισραήλ υπογραμμίζει πως συνεχίζει να διατηρεί στενές σχέσεις με «τους πολλούς κύκλους φίλων του Ισραήλ στη Βραζιλία».

Η αδυναμία εξεύρεσης κοινής διπλωματικής βάσης αφήνει τις σχέσεις των δύο χωρών σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, με το μέλλον να παραμένει αβέβαιο.

Διαβάστε επίσης