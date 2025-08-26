Τέιλορ Σουίφτ: Ποινή φυλάκισης σε 16χρονο για σχέδιο επίθεσης σε συναυλία της τραγουδίστριας

Δικαστήριο στο Βερολίνο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή έναν 16χρονο, κρίνοντάς τον ένοχο για συνέργεια στην προετοιμασία επίθεσης σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το 2023. Η απόφαση βασίστηκε στις διατάξεις του ποινικού κώδικα για ανηλίκους.

Ο νεαρός, συριακής καταγωγής, κατηγορήθηκε τον Ιούνιο, τότε ήταν μόλις 14 ετών όταν συμμετείχε στο σχέδιο. Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, είχε κατονομαστεί ως Μοχαμάντ Α.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι ο κατηγορούμενος ομολόγησε την εμπλοκή του, ενώ η ποινή είναι εφέσιμη και συνάδει με την εισαγγελική πρόταση.

Όπως διαπιστώθηκε, ο έφηβος είχε επηρεαστεί από διαδικτυακή προπαγάνδα του Ισλαμικού Κράτους και απέστειλε στον φερόμενο δράστη οδηγίες σε βίντεο για την κατασκευή βόμβας, φέρνοντάς τον επίσης σε επαφή με μέλος της οργάνωσης.

Η αστυνομία πραγματοποίησε πολλές συλλήψεις σε σχέση με το σχέδιο για την επίθεση στο στάδιο «Έρνστ Χάπελ» της Βιέννης, όπου ήταν προγραμματισμένες τρεις συναυλίες της Σουίφτ τον Αύγουστο του 2024. Οι εκδηλώσεις ακυρώθηκαν λόγω των υπόνοιων για τρομοκρατικό χτύπημα.

Στο μεταξύ, η αυστριακή κυβέρνηση αποφάσισε τον Ιούνιο την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου, το οποίο δίνει στην αστυνομία τη δυνατότητα να παρακολουθεί γραπτές επικοινωνίες υπόπτων, με στόχο την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την αλλαγή αυτή αναγκαία, καθώς αντιμετώπιζαν ένα σπάνιο αλλά κρίσιμο κενό ασφαλείας για χώρα-μέλος της ΕΕ.