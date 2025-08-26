Λονδίνο: Άστεγος ομολόγησε πως σκότωσε με σφυρί τη γυναίκα που τον φιλοξενούσε

Ένας άστεγος άνδρας φιλοξενήθηκε από μια γυναίκα αλλά τελικά τη χτύπησε με σφυρί μέχρι θανάτου και… ομολόγησε τη δολοφονία της.

Όλα συνέβησαν στο Χάμερσμιθ, στο δυτικό Λονδίνο. Η Βικτόρια Άνταμς, 37 ετών, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της, στις 9 Φεβρουαρίου. Ήταν μπρούμυτα σε ένα υπνοδωμάτιο με μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών στο κεφάλι της και καλυμμένη με ένα μαξιλάρι.

Η Άνταμς είχε δεχθεί τουλάχιστον 10 χτυπήματα τόσο πίσω απ’ το κεφάλι της όσο και στο πλαϊνό μέρος αυτού από αμβλύ αντικείμενο, που λέγεται ότι ήταν ένα σφυρί. Το μέσο της δολοφονίας βρέθηκε να φέρει το αίμα της, κάτι που αποδείχθηκε από την εξέταση του DNA.

Ο δράστης, ο 39χρονος Απαπάλε Άντουμ συνελήφθη επί τόπου. Την είχε συναντήσει στις 6 Φεβρουαρίου όταν ζούσε σε ένα καταφύγιο αστέγων. Το θύμα τον είχε προσκαλέσει να μείνει μαζί της, αλλά αργότερα έγραψε ένα σημείωμα και του ζήτησε να φύγει.

Ο δικαστής Nigel Lickley KC είπε στον κατηγορούμενο: «Η ποινή για φόνο είναι η ισόβια κάθειρξη και αυτό θα εκδώσω στις 24 Οκτωβρίου». Ο Άντουμ δεν επικαλέστηκε καμιά δικαιολογία κατά την απολογία του. Εν συνεχεία, ο κατηγορούμενος προφυλακίστηκε.

Το περιστατικό της δολοφονίας στην ήσυχη γειτονιά που διέμενε το θύμα έχει τρομοκρατήσει τους κατοίκους. Αφού ανακαλύφθηκε το πτώμα της, ορισμένοι κάτοικοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν ακούσει «διαπεραστικές κραυγές» κατά τη διάρκεια εκείνης της μοιραίας νύχτας.

Η γειτόνισσα Έλι Σκοτ, 22 ετών, η οποία ζει στην περιοχή εδώ και 20 χρόνια, χαρακτήρισε τον θάνατο «σοκαριστικό», λέγοντας ότι η γειτονιά ήταν «αρκετά ειρηνική», προσθέτοντας, «δεν υπήρξε ποτέ κανένα πρόβλημα εδώ τριγύρω».

Ένας εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Την Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου στις 22:13, η αστυνομία κλήθηκε σε μια κατοικία στην οδό Coulter, έπειτα από αναφορές ότι ένας άνδρας προσπαθούσε να εισβάλει διά της βίας σε ένα από τα διαμερίσματα». Συμπλήρωσε πως «Οι αστυνομικοί έφτασαν και αφού μπήκαν στο ακίνητο βρήκαν μια γυναίκα, ηλικίας 36 ετών, η οποία δυστυχώς είχε πεθάνει».

*Με πληροφορίες από Daily Mail