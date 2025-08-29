Η Τουρκία διακόπτει πλήρως τις οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ - Κλείνει τον εναέριο χώρο

Η κίνηση έρχεται έπειτα από αναφορές ότι οι λιμενικές αρχές της χώρας ζητούν από πλοία έγγραφες αποδείξεις ότι δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ

Η Τουρκία διακόπτει πλήρως τις οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ - Κλείνει τον εναέριο χώρο
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.
Η Τουρκία αποφάσισε να διακόψει πλήρως όλες τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ και κλείνει τον εναέριο χώρο της στα ισραηλινά αεροσκάφη, δήλωσε την Παρασκευή (29/08) ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Αν και οι οικονομικές συνέπειες αυτής της κίνησης δεν είναι ακόμη γνωστές, οι παρακάμψεις των πτήσεων που προκαλούνται από το κλείσιμο του τουρκικού εναέριου χώρου ενδέχεται να αυξήσουν τον χρόνο πτήσης από το Ισραήλ προς χώρες όπως η Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα The Jerusalem Post: «Η Τουρκία έχει ήδη ανακοινώσει στο παρελθόν τη διακοπή των οικονομικών σχέσεων με το Ισραήλ (και οι σχέσεις συνεχίστηκαν)».

Αποδείξεις από πλοία ότι δεν συνδέονται με το Ισραήλ

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από αναφορές ότι οι τουρκικές λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει να απαιτούν ανεπίσημα από τους ναυτιλιακούς πράκτορες να παρέχουν επιστολές που δηλώνουν ότι τα πλοία δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο με προορισμό τη χώρα.

Η φερόμενη κίνηση, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, είναι ένα ακόμη βήμα που έχει κάνει η Τουρκία εναντίον του Ισραήλ, μετά την περσινή διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με τη χώρα, αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι λιμενικές αρχές είχαν δώσει προφορικές οδηγίες για παροχή γραπτών εγγυήσεων, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε επίσημη εγκύκλιος για το θέμα.

