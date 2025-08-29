Ρωσία: Η τρομακτική στιγμή της έκρηξης σε πρατήριο καυσίμων στο Νταγκεστάν - Δείτε το βίντεο
4 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης
Τρομακτικές εικόνες στο Νταγκεστάν, όπου βίντεο κατέγραψε μεγάλη έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στην αυτόνομη επαρχία της Νότιας Ρωσίας.
Από την ισχυρή έκρηξη τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άγνωστο παραμένει αν κάποιος έχασε τη ζωή του, αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Σουλεβκέντ, στην περιοχή Χασαβγιούρτ, κατά την άντληση βενζίνης, όταν η δεξαμενή αποσυμπιέστηκε. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση.
Το περιστατικό αυτό εντάσσεται σε ένα μοτίβο εκρήξεων σε πρατήρια καυσίμων στην περιοχή, ιδίως στην έκρηξη του 2023 στη Μαχατσκάλα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 35 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 80, αναδεικνύοντας την εύθραυστη κατάσταση ασφαλείας στην αυτόνομη επαρχία της Ρωσίας.