Ρωσία: Η σοκαριστική στιγμή που φορτηγό εκρήγνυται σε αυτοκινητόδρομο - Δείτε το βίντεο
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον δύο τραυματίστηκαν από το περιστατικό
Σοκαριστικές στιγμές καταγράφηκαν σε αυτοκινητόδρομο στη Ρωσία, όπου φορτηγό εξερράγη έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας τουλάχιστον δύο.
Το βίντεο δείχνει ένα φορτηγό που μεταφέρει υγροποιημένο διοξείδιο του άνθρακα να συγκρούεται με ένα αυτοκίνητο μεταφοράς αυτοκινήτων και να εκρήγνυται σε έναν αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας.
Δείτε το βίντεο:
Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν.
