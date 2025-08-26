Βίντεο: Άγριο ξύλο οδηγού με επιβάτη σε αστικό λεωφορείο στη Βάρη - «Μα...α θα σε ισοπεδώσω»
Απίστευτο σκηνικό μέσα σε λεωφορείο μετά από τη λογομαχία οδηγού με επιβάτη
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε λεωφορείο της Αττικής, κατά τη διάρκεια δρομολογίου Βάρκιζα – Βάρη, όταν ένας επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό μετά από λογομαχία.
Το περιστατικό, που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26/8/2025), καταγράφηκε σε βίντεο που μετέδωσε η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση φαίνεται να προκλήθηκε από τα αραιά δρομολόγια των λεωφορείων, τα οποία έχουν προκαλέσει παράπονα στους επιβάτες.
Στο βίντεο, ακούγεται μια γυναίκα που τράβηξε το περιστατικό να φωνάζει: «Καλέστε την αστυνομία, τα έχω όλα σε βίντεο».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Προσωπικός Αριθμός: Παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου
13:54 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Μανέ - Υπογράφει μέχρι το 2030
13:24 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί δεν πρέπει να βάζουμε κορδέλες στις βαλίτσες - Χειριστής αποσκευών εξηγεί
10:53 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ