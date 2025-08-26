Απόκοσμες εικόνες στην Αριζόνα: Τεράστια αμμοθύελλα «κατάπιε» το Φοίνιξ - Δείτε βίντεο
Αεροπλάνα καθηλώθηκαν στο έδαφος. Επικίνδυνες συνθήκες για χιλιάδες οδηγούς.
Απόκοσμες εικόνες καταγράφηκαν στο Φοίνιξ της Αριζόνα τη Δευτέρα (25/08), όπου ένας τεράστιος «τοίχος σκόνης» από αμμοθύελλα έκανε τη νύχτα ημέρα, καθηλώνοντας αεροπλάνα και προκαλώντας επικίνδυνες συνθήκες για χιλιάδες οδηγούς.
Την αμμοθύελλα ακολούθησαν σφοδρές καταιγίδες που άφησαν χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα.
Οι οδηγοί που ήταν στους δρόμους κατά την διάρκεια της αμμοθύελλας στην Αριζόνα, έσπευσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους εν μέσω ισχυρών ανέμων και βροχής, καθώς η πυκνή αυτή σκόνη περιόριζε πάρα πολύ την ορατότητα.
Ευτυχώς, το φαινόμενο, το οποίο οι μετεωρολόγοι αποκαλούν haboob, υποχώρησε μέχρι το βράδυ.
Μάλιστα περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι παρέμειναν χωρίς ρεύμα τη Δευτέρα το βράδυ στην Αριζόνα, και συγκεκριμένα αυτοί που βρίσκονταν στην κομητεία Μαρικόπα, η οποία περιλαμβάνει το Φοίνιξ.
Τα αεροπλάνα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Φοίνιξ είχαν προσωρινά καθηλωθεί στο έδαφος λόγω των «ακραίων καιρικών φαινομένων».
Μάλιστα, μέρος της οροφής του τερματικού σταθμού 4 του Διεθνούς Αεροδρομίου Phoenix Sky Harbor στο Maricopa County έχει καταστραφεί λόγω ισχυρών ανέμων που προκλήθηκαν από την αμμοθύελλα haboob.