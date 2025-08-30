Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν επιζητεί πόλεμο - Κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ ότι θέλουν να το καταστρέψουν
«Η Αμερική και το Ισραήλ επιδιώκουν να διχάσουν και να καταστρέψουν το Ιράν, αλλά κανένας Ιρανός δεν θέλει το Ιράν να είναι διχασμένο», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιζητεί πόλεμο, ωστόσο εάν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν, το Ιράν θα αντισταθεί σθεναρά εναντίον τους.
«Η Αμερική και το Ισραήλ επιδιώκουν να διχάσουν και να καταστρέψουν το Ιράν, αλλά κανένας Ιρανός δεν θέλει το Ιράν να είναι διχασμένο», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε προμαγνητοσκοπημένη τηλεοπτική συνέντευξη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:08 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Ενέκριναν την πώληση Patriot στην Ουκρανία
00:45 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
22:49 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ