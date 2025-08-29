Ιράν: Δηλώνει διατεθειμένο να επιστρέψει σε «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Το Ιράν είναι διατεθειμένο να επιστρέψει σε «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα εάν η Δύση επιδείξει «καλή θέληση», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί σε επιστολή του χθες Πέμπτη, μερικές ώρες αφού τρεις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κίνησαν τη διαδικασία για να τεθούν εκ νέου σε ισχύ κυρώσεις που είχαν επιβληθεί από τον ΟΗΕ στην Τεχεράνη.

Ο κ. Αραγτσί επαναβεβαίωσε «την ετοιμότητα του Ιράν να ξαναρχίσει δίκαιες και ισορροπημένες διπλωματικές διαπραγματεύσεις, υπό τον όρο πως τα άλλα μέρη θα επιδείξουν σοβαρότητα και καλή θέληση και θα αποφύγουν ενέργειες που βλάπτουν τις πιθανότητες επιτυχίας», συμφωνα με την επιστολή του υπουργού που έχει αποδέκτες τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, την επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας και τον πρεσβευτή του Παναμά στα Ηνωμένα Έθνη Ελόι Αλφάρο δε Άλβα, που προεδρεύει τον τρέχοντα μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

