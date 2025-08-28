Ιράν: Η Ευρώπη επιβάλλει ξανά κυρώσεις στην Τεχεράνη λόγω του πυρηνικού προγράμματος της χώρας

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ξεκίνησαν την Πέμπτη μια διαδικασία 30 ημερών για την επανέκδοση των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος.

Πρόκειται για ένα βήμα που πιθανόν θα πυροδοτήσει εντάσεις, δύο μήνες μετά τον βομβαρδισμό της χώρας της Μέσης Ανατολής από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με επιστολή που έστειλε η «E3» στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και την οποία είδε το Reuters.

Η ομάδα των τριών ευρωπαϊκών χωρών, γνωστή ως «E3», δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι αποφάσισε να ενεργοποιήσει τον λεγόμενο μηχανισμό snapback πριν χάσει τη δυνατότητα, στα μέσα Οκτωβρίου, να επαναφέρει τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης που είχαν αρθεί στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015.

? BREAKING - Europeans trigger process to reimpose UN sanctions on Iran over nuclear programme https://t.co/9jmehoXAvT pic.twitter.com/psWDJ7INMB — FRANCE 24 – Breaking (@BreakingF24) August 28, 2025

