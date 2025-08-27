Ιράν: Επιστροφή των επιθεωρητών του ΔΟΑΕ στη χώρα - Διαπραγματεύσεις υπό απειλή κυρώσεων

Ένα μήνα μετά την αναστολή της συνεργασίας μεταξύ του ΔΟΑΕ και του Ιράν, που ανακοινώθηκε από την Τεχεράνη, μια ομάδα επιθεωρητών του ΟΗΕ επιστρέφει στο Ιράν.

Επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) «επιστρέφουν στο Ιράν», ανακοίνωσε ο επικεφαλής του, Ραφαέλ Γκρόσι. Πρόκειται για την πρώτη ομάδα που πατούν ξανά στο έδαφος της χώρας μετά την αναστολή της συνεργασίας της Τεχεράνης με τον οργανισμό του ΟΗΕ στις αρχές Ιουλίου, σε συνέχεια του πολέμου που ξεκίνησε το Ισραήλ.

«Αυτή τη στιγμή, η πρώτη ομάδα επιθεωρητών της ΔΟΑΕ επέστρεψε στο Ιράν και είμαστε έτοιμοι να ξαναρχίσουμε» τις επιθεωρήσεις, δήλωσε ο διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη στο Fox News.

Το Ιράν, το οποίο θεωρεί ότι ο ΔΟΑΕ φέρει μέρος της ευθύνης για την έναρξη των ισραηλινών και στη συνέχεια των αμερικανικών επιθέσεων τον Ιούνιο εναντίον των πυρηνικών του εγκαταστάσεων, είχε αναστείλει επίσημα στις αρχές Ιουλίου κάθε συνεργασία με την οργάνωση, μετά από ψήφιση νόμου στο κοινοβούλιο της χώρας.

Φωτ. Αρχείου - Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι φτάνει στα γραφεία του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, στην Τεχεράνη, την Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025. Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν μέσω AP

Διαπραγματεύσεις υπό την απειλή της επαναφοράς κυρώσεων

Μια ομάδα επιθεωρητών της εν λόγω υπηρεσίας, αρμόδιας για την πυρηνική ασφάλεια, είχε τότε εγκαταλείψει το Ιράν για να επιστρέψει στη Βιέννη, όπου βρίσκεται η έδρα της υπηρεσίας. «Το Ιράν είναι μέλος της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, επομένως πρέπει να υποβληθεί σε επιθεωρήσεις», τόνισε ο Ραφαέλ Γκρόσι, υπενθυμίζοντας ότι στη χώρα βρίσκονται «πολλές εγκαταστάσεις».

«Ορισμένες έχουν δεχτεί επιθέσεις, άλλες όχι. Επομένως, συζητάμε για το είδος (...) των πρακτικών μέτρων που μπορούν να ληφθούν για να διευκολυνθεί η επανέναρξη της εργασίας μας εκεί», συνέχισε στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό. Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ τόνισε τον «απαραίτητο», κατά τη γνώμη του, χαρακτήρα του έργου των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας: «Χωρίς την παρουσία μας επί τόπου για να ελέγξουμε τι συμβαίνει, δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι συνομιλίες μεταξύ Ευρωπαίων και Ιρανών έχουν ξαναρχίσει στη Γενεύη της Ελβετίας. Την Τρίτη, το Τεχεράνη δήλωσε ότι «διαπραγματεύεται με όλες τις δυνάμεις του» για να εμποδίσει τους Ευρωπαίους να ενεργοποιήσουν το φθινόπωρο τον μηχανισμό επαναφοράς των κυρώσεων που προβλέπεται από τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

