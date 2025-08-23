ΗΠΑ: Απολύθηκε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών μετά από αξιολόγηση της επίθεσης στο Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απέλυσε τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την κριτική του Λευκού Οίκου για την αξιολόγηση της αξιολόγησης των επιπτώσεων των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν.

Σύμφωνα με το BBC, o αντιστράτηγος Τζέφρι Κρουζ δεν θα υπηρετεί πλέον ως επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ (DIA), ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του. Δύο άλλοι ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές έχουν επίσης απομακρυνθεί από το Πεντάγωνο.

Το υπουργείο Άμυνας δεν έχει δώσει καμία άμεση εξήγηση για τις απολύσεις.

Τον Ιούνιο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αντιδράσει έντονα σε μια διαρροή έκθεσης της DIA, η οποία διαπίστωνε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν είχαν απλώς καθυστερήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα κατά μήνες. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η εκτίμηση της υπηρεσίας ήταν «εντελώς λανθασμένη».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν είχαν «καταστραφεί ολοσχερώς» και είχε κατηγορήσει τα μέσα ενημέρωσης για «μια προσπάθεια να υποβαθμίσουν μια από τις πιο επιτυχημένες στρατιωτικές επιθέσεις στην ιστορία».

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Χέγκσεθ είχε δηλώσει ότι η έκθεση συντάχθηκε με βάση «χαμηλές πληροφορίες» και ότι το FBI διερευνούσε τη διαρροή. Η αποχώρηση του Κρουζ αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από την Washington Post.

Η DIA αποτελεί μέρος του Πενταγώνου και ειδικεύεται στις στρατιωτικές πληροφορίες για την υποστήριξη επιχειρήσεων. Συλλέγει μεγάλες ποσότητες τεχνικών πληροφοριών, αλλά διαφέρει από άλλες υπηρεσίες όπως η CIA.

Εννοείται ότι ο Χέγκσεθ είχε επίσης διατάξει την απομάκρυνση του αρχηγού των εφέδρων του Ναυτικού των ΗΠΑ και του διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του Ναυτικού, δήλωσε μια ανώνυμη πηγή στο Reuters την Παρασκευή.

Σε ανακοίνωσή του, ο Αμερικανός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ προειδοποίησε ότι η απόλυση του Κρουζ ήταν ένα σημάδι ότι ο Τραμπ είχε «επικίνδυνη συνήθεια να αντιμετωπίζει τις πληροφορίες ως τεστ πίστης και όχι ως μέτρο προστασίας για τη χώρα μας».

Ο Τραμπ έχει απομακρύνει αρκετούς αξιωματούχους των οποίων η ανάλυση έχει θεωρηθεί ότι έρχεται σε αντίθεση με την ανάλυση του προέδρου.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε δώσει εντολή στην ομάδα του να απολύσει «άμεσα» την Επίτροπο Στατιστικών Εργασίας Έρικα ΜακΕντάρφερ, μετά από έκθεση που έδειξε ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας είχε επιβραδυνθεί.

Και τον Απρίλιο, ο Τραμπ απέλυσε τον στρατηγό Τίμοθι Χο από τη θέση του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, μαζί με περισσότερους από δώδεκα υπαλλήλους του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Ο Χέγσεθ έχει επίσης απολύσει αρκετούς στρατιωτικούς αξιωματούχους του Πενταγώνου. Τον Φεβρουάριο, απέλυσε τον Στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας CQ Brown, ο οποίος απολύθηκε μαζί με πέντε άλλους ναυάρχους και στρατηγούς.