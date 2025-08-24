Ισραήλ: Το Ιράν προετοιμάζεται για «δεύτερο γύρο», προειδοποιεί Ισραηλινός αξιωματούχος

Ο πρώην ανώτερεος αξιωματικός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ 


AP
Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για έναν επικείμενο «δεύτερο γύρο» πολέμου κατά του Ισραήλ, προειδοποίησε την Κυριακή πρώην ανώτερος αξιωματικός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ.

Ο Δρ. Ζακ Νεριάχ δήλωσε ότι τα μέλη της Χεζμπολάχ είχαν λάβει εντολές να απομακρυνθούν από τα τηλέφωνά τους τις τελευταίες ημέρες.

«Υπάρχει η αίσθηση ότι έρχεται πόλεμος, ότι η εκδίκηση του Ιράν είναι σε εξέλιξη. Οι Ιρανοί δεν θα μπορέσουν να ζήσουν για πολύ με αυτή την ταπείνωση», είπε στο ισραηλινό ραδιόφωνο 103FM.

«Αν οι αναφορές είναι αληθινές και θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, αυτό είναι τεράστια είδηση. Το ονειρευόμασταν, το θέλαμε, και τώρα γίνεται πραγματικότητα μπροστά στα μάτια μας».

Συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Συρίας

Ο Νεριάχ αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Συρίας σχετικά με την ανανέωση μιας πολιτικής συμφωνίας.

«Υπό διαφορετικές συνθήκες, αυτό θα ήταν το κύριο θέμα σε όλα τα συριακά μέσα ενημέρωσης. Ποιος δεν έχει ονειρευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Δαμασκό; Λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο πεδίο, πιθανότατα θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία ασφαλείας. Οι Σύροι θέλουν να επιστρέψουν στη συμφωνία αποχώρησης του 1974. Ως απόδειξη της σοβαρότητας των προθέσεών τους, παρεμποδίζουν τις μεταφορές όπλων της Χεζμπολάχ και εμποδίζουν την τρομοκρατική οργάνωση να ανακτήσει τη δύναμή της».

«Αυτό οφείλεται σε μια σύγκλιση συμφερόντων. Οι Σύροι θέλουν το ισραηλινό μέτωπο να παραμείνει ήσυχο. Υπάρχει μια στρατηγική κίνηση εδώ, όπου η Συρία, υπό την ηγεσία του Αχμέντ Αλ Σάρα, κατάφερε να σπάσει τον κλοιό που το Ιράν προσπάθησε να βάλει γύρω από το Ισραήλ. Η πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ οδήγησε στην κατάρρευση της Χεζμπολάχ ως περιφερειακής δύναμης. Το Ιράν θεωρεί το καθεστώς Αλ Σάρα ως κάτι που πρέπει να ανατραπεί», πρόσθεσε.

