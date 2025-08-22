Ιράν: Η σοκαριστική στιγμή δημόσιας εκτέλεσης δια απαγχονισμού μπροστά σε ενθουσιασμένο πλήθος

Η εκτέλεση έγινε σε δημόσια θέα, χρησιμοποιώντας γερανό για να απαγχονίσουν τον καταδικασμένο σε θάνατο άνδρα.

Ένας καταδικασμένος δολοφόνος απαγχονίστηκε δημοσίως από έναν γερανό στο Ιράν, μπροστά σε ένα ενθουσιασμένο πλήθος.

Σε γραφικές φωτογραφίες, ο Sajad Molayi Hakani, που στέκεται σε μια πλατφόρμα, φαίνεται με δεμένα μάτια και μια θηλιά γύρω από το λαιμό του στις 19 Αυγούστου.

Η θηλιά είναι συνδεδεμένη με έναν γερανό που ελέγχεται από έναν άλλο άνδρα που φαίνεται να είναι μέλος της ομάδας εκτέλεσης.

Ο άνδρας εκτελέστηκε μπροστά σε μεγάλο πλήθος. Mizan online

Πρόκεται για τη δεύτερη δημόσια εκτέλεση εντός τριών ημερών. Ο Ιρανός εκτελέστηκε στον τόπο του εγκλήματος. Είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός ζευγαριού και μιας νεαρής γυναίκας με κυνηγετικό όπλο στα τέλη του 2024.

Ο άνδρας απαγχονίστηκε σε δημόσια θέα από έναν γερανό στο Kordkuy, «στον τόπο του εγκλήματος και δημόσια», δήλωσε ο Heidar Asiabi, επικεφαλής της δικαιοσύνης της επαρχίας, στην ιστοσελίδα Mizan του Δικαστικού Σώματος.

Το πλήθος ξέσπασε σε επευφημίες. Mizan online

Η εκτέλεση αυτή έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά τον δημόσιο απαγχονισμό ενός άνδρα στην νότια επαρχία Φαρς, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία μιας μητέρας και των τριών παιδιών της κατά τη διάρκεια ληστείας. Η σύζυγός του καταδικάστηκε επίσης σε θάνατο. Η εκτέλεσή της θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σύμφωνα με αναφορές, το Ιράν έχει εκτελέσει 612 άτομα κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η χώρα της Μέσης Ανατολής εκτελεί περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη χώρα, αμέσως μετά την Κίνα, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναφέρει μια ανησυχητική αυξητική τάση στις θανατικές καταδίκες στη χώρα. Ωστόσο, οι δημόσιες εκτελέσεις στο Ιράν είναι πολύ σπάνιες. Προορίζονται για τα πιο ειδεχθή εγκλήματα, που προκαλούν δημόσια οργή. Οι περισσότερες εκτελέσεις πραγματοποιούνται στις φυλακές.

