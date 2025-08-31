Δραματική προειδοποίηση από τον Έλον Μασκ: Η Ευρώπη κινδυνεύει να αφανιστεί λόγω δημογραφικού

Ο Έλον Μασκ προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να “εξαφανιστεί” εάν δεν αντιμετωπίσει τα δημογραφικά της προβλήματα, αυξάνοντας τις γεννήσεις.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Tesla και της SpaceX σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στατιστικά στοιχεία από τη Σκωτία, σύμφωνα με τα οποία, στο πρώτο εξάμηνο του 2025, οι θάνατοι ήταν κατά 34% περισσότεροι από τις γεννήσεις. «Αν το ποσοστό γεννήσεων δεν επιστρέψει τουλάχιστον στο επίπεδο αντικατάστασης, η Ευρώπη θα χαθεί», τόνισε.

Unless the birth rate at least gets back to replacement rate, Europe will die out https://t.co/0COU5Zj9QM — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2025

Το λεγόμενο “ποσοστό αντικατάστασης” υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Ωστόσο, νεότερες μελέτες εκτιμούν ότι για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του πληθυσμού απαιτείται υψηλότερος δείκτης, κοντά στο 2,7.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η γονιμότητα στην Ευρώπη βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Στην Αγγλία και την Ουαλία ο δείκτης γονιμότητας έπεσε στο 1,4 το 2024, ενώ στη Σκωτία στο 1,3. Στην ΕΕ, ο μέσος όρος ήταν 1,4 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2023.

Ο Μασκ, ο οποίος έχει τουλάχιστον 14 παιδιά και έχει επενδύσει εκατομμύρια στη σχετική έρευνα, έχει κατ’ επανάληψη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τη δημογραφική κατάρρευση, επισημαίνοντας ότι η μείωση των γεννήσεων δεν αφορά μόνο την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πτώση των ποσοστών γονιμότητας συνιστά μεγαλύτερη απειλή για τον ανθρώπινο πολιτισμό ακόμη και από την κλιματική αλλαγή.

Τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι παγκοσμίως οι γεννήσεις μειώνονται σταθερά εδώ και πάνω από μισό αιώνα: από πέντε παιδιά ανά γυναίκα τη δεκαετία του 1970, σε 3,3 τη δεκαετία του 1990 και σε 2,2 το 2024. Μόνο το 45% των χωρών και περιοχών καταγράφουν ποσοστά γεννήσεων στο ή πάνω από το όριο αντικατάστασης, με τις υψηλότερες τιμές να παρατηρούνται κυρίως στην Υποσαχάρια Αφρική, το Αφγανιστάν, το Σουδάν και την Υεμένη.

Η υπογεννητικότητα απασχολεί έντονα και τη Ρωσία, όπου καταγράφηκαν μόλις 1,2 εκατομμύρια γεννήσεις το 2024 – το χαμηλότερο επίπεδο από το 1999 – με τον δείκτη γονιμότητας να υποχωρεί στο 1,4.