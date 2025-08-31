Μήνυση για κλοπή μυστικής τεχνολογίας: Ο Μασκ μήνυσε πρώην μηχανικό

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI του Έλον Μασκ, που κατέχει την εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης X, υπέβαλε μήνυση εναντίον του πρώην μηχανικού Xuechen Li για φερόμενη κλοπή της μυστικής τεχνολογίας της και στη συνέχεια προσπάθεια μεταφοράς της στην OpenAI, στην οποία αναμένεται να ενταχθεί ήδη από αυτόν τον μήνα.

Αναλυτικότερα, η startup τεχνητής νοημοσύνης xAI του Έλον Μασκ μήνυσε έναν πρώην μηχανικό της εταιρείας για φερόμενη κλοπή εμπορικών μυστικών που σχετίζονται με το chatbot Grok και την μεταφορά τους στην ανταγωνίστρια εταιρεία OpenAI.

Την Πέμπτη κατατέθηκε αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, στην οποία ισχυρίζεται ότι ο Xuechen Li έκλεψε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με «τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης αιχμής με χαρακτηριστικά ανώτερα από αυτά που προσφέρει το ChatGPT» και τις έφερε στη νέα του δουλειά στην OpenAI νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανέφερε το Reuters.

Ο Μασκ, ο οποίος συνίδρυσε την OpenAI, έχει μηνύσει ξεχωριστά την εταιρεία και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Σαμ Άλτμαν, ισχυριζόμενος ότι παρέκκλιναν από την βασική της αποστολή να ωφελήσει την ανθρωπότητα. Η OpenAI, με τη σειρά της, υπέβαλε αγωγή για παρενόχληση, εναντίον του Μασκ τον Απρίλιο.

Διαβάστε επίσης