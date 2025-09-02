Ο κυνηγός των τυραννόσαυρων: Ο υπερ-κροκόδειλος που κυριαρχούσε στον πλανήτη

Σχεδόν πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια, ένας υπερσαρκοφάγος με μορφή κροκοδείλου κυνηγούσε δεινόσαυρους στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται η Αργεντινή.

Οι ισχυρές σιαγόνες του ήταν γεμάτες με δόντια στο μέγεθος του T. rex, ικανά να χωρίζουν τα θηράματα στη μέση με μια μόνο δαγκωνιά.

Ονομάστηκε Kostensuchus atrox, από τον παταγόνιο άνεμο, γνωστό στην ιθαγενή γλώσσα ως Kosten, και τον αιγυπτιακό θεό με κεφάλι κροκοδείλου, γνωστό στα ελληνικά ως Σόμπεκ. Το συγκεκριμένο ον που περιγράφεται είχε μήκος 3,5 μέτρα και βάρος περίπου 250 κιλά.

Σιαγόνες σαν πρέσα

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν το κρανίο και μερικώς διατηρημένο σκελετό, χωρίς τα πίσω άκρα και την ουρά, στη γεωλογική σχηματισμό Chorrillo.

Πρόκειται για υπερσαρκοφάγο, δηλαδή έναν οργανισμό που τρέφεται κυρίως με κρέας και ήταν επικίνδυνος θηρευτής. Χάρη στα κωνικά και κοφτερά δόντια του, συγκρίσιμα με αυτά του T. rex, και τους ισχυρούς μύες της σιαγόνας του, μπορούσε να χωρίσει στη μέση έναν μικρό ή μεσαίου μεγέθους δεινόσαυρο.

Αποτελεσματικός στη ξηρά

Αν και μικρότερος από τους σημερινούς μεγαλύτερους κροκόδειλους και αλιγάτορες, οι ισχυρές σιαγόνες του τον καθιστούσαν ιδιαίτερα απειλητικό. Επιπλέον, πιθανότατα διέθετε πιο μακριά και όρθια άκρα, γεγονός που τον καθιστούσε πιο αποτελεσματικό θηρευτή στη ξηρά. Ωστόσο, επειδή τα άκρα δεν είχαν νύχια, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια αν ήταν χωρισμένα ή όρθια.

*Με πληροφορίες από το Live Science