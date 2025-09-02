Λονδίνο: Το πρώτο Μουσείο Σομαλικού Πολιτισμού άνοιξε τις πύλες του

Ένα νέο μουσείο που άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του στο Λονδίνο «φωτίζει» τον πολιτισμό της Σομαλίας

Newsbomb

Λονδίνο: Το πρώτο Μουσείο Σομαλικού Πολιτισμού άνοιξε τις πύλες του
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε έναν πολυσύχναστο δρόμο του Λονδίνου κρύβεται ένα ήσυχο καταφύγιο: το Culture House. Η απλή πινακίδα και η τοξωτή του πόρτα δεν προδίδουν την πλούσια ιστορία που στεγάζεται μέσα σε αυτό το κτήριο, που κάποτε ήταν πυροσβεστικός σταθμός. Ωστόσο, μόλις περάσει κανείς το κατώφλι του, ανακαλύπτει τον πρώτο μόνιμο εκθεσιακό και πολιτιστικό χώρο του Ηνωμένου Βασιλείου αφιερωμένο στη κληρονομιά της Σομαλίας.

Έχοντας ανοίξει τις πύλες του τον περασμένο Μάιο, το Culture House δεν είναι απλώς ένα μουσείο, αλλά ένας ζωντανός κόμβος για τη σομαλική κοινότητα. Η συλλογή του, που περιλαμβάνει πάνω από 150 αντικείμενα, είναι το αποτέλεσμα 15 ετών συλλογής, με αντικείμενα που δωρίστηκαν από τα σπίτια των ανθρώπων, προκειμένου να μην χαθούν. «Πολλοί άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι αν δεν διατηρήσουμε αυτά τα αντικείμενα τώρα, κινδυνεύουμε να τα χάσουμε εντελώς», λέει η Intisar Yusuf, διευθύντρια επιχειρήσεων του έργου.

Αντικείμενα με Ψυχή και Ιστορία

Μέσα στις αίθουσες του μουσείου, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν χειροποίητες χτένες, ξύλινα προσκέφαλα, κουδουνάκια καμήλας και θυμιατά, όλα με τη δική τους ξεχωριστή ιστορία. Τα αντικείμενα έχουν ομαδοποιηθεί σε τρία θεματικά σύνολα: «Πνευματική Ηχώ», «Νήματα Καθημερινής Ζωής» και «Χειροτεχνίες». Κάθε αντικείμενο είναι μια γέφυρα με το παρελθόν, προσφέροντας μια ματιά στον νομαδικό τρόπο ζωής και τις παραδόσεις του σομαλικού λαού.

Η συλλογή αποτελεί μια συναισθηματική εμπειρία. Ο αναπληρωτής διευθυντής Abdirashid Fidow θυμάται την έκπληξη και τη συγκίνηση των ανθρώπων όταν έβλεπαν για πρώτη φορά τα αντικείμενα. «Τότε συνειδητοποιήσαμε πόσο ισχυρή είναι αυτή η κληρονομιά και πόσο βαθιά ήθελαν οι άνθρωποι να έχουν έναν χώρο όπου θα μπορούσαν να συναντήσουν αυτές οι ιστορίες», αναφέρει. Για την Mama Asha, μία σεβάσμια προσωπικότητα της κοινότητας, η επίσκεψη ήταν μια αποκάλυψη. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έβλεπα ένα σομαλικό πολιτιστικό αντικείμενο στο Λονδίνο», είπε. «Νόμιζα ότι θα εξαφανιζόταν από τις μνήμες των ανθρώπων – το να το βλέπω μου δίνει ελπίδα».

Σύνδεση των Γενεών και Ανοιχτός Διάλογος

Πέρα από τη διατήρηση της κληρονομιάς, το Culture House λειτουργεί ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τις νεότερες γενιές των Βρετανών Σομαλών που συχνά νιώθουν αποκομμένοι από τις ρίζες τους. Όπως είπε μια μητέρα, «Το Culture House μου έδωσε έναν τρόπο να διδάσκω τα παιδιά μου – και να μαθαίνω μαζί τους». Ο χώρος είναι επίσης μια πλατφόρμα για ανερχόμενους τοπικούς καλλιτέχνες, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα κοινό που εκτιμά τον πολιτισμό τους.

Το Culture House θέλει να είναι κάτι περισσότερο από ένα μουσείο για τους Σομαλούς. Σκοπός του είναι να αποτελέσει έναν χώρο ανοιχτό σε όλους. Η ομάδα του, η μη κερδοσκοπική οργάνωση Anti-Fribalism Movement, πιστεύει ότι το Culture House αφορά την βρετανο-σομαλική ταυτότητα και τον τρόπο που οι δύο κουλτούρες συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν.

Σχεδιάζουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό, όπως ομιλίες, συνελεύσεις και παρουσιάσεις βιβλίων, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζονται με μεγαλύτερα μουσεία, όπως το Βρετανικό Μουσείο, για να αναδιατυπώσουν τις ιστορίες πίσω από τα σομαλικά αντικείμενα που βρίσκονται στις συλλογές τους. Με την είσοδό του στον πολιτισμικό χάρτη του Λονδίνου, το Culture House στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η σομαλική κληρονομιά είναι πλέον κομμάτι του πολιτιστικού χάρτη του Λονδίνου, ορατή, ζωντανή και προσβάσιμη για όλους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Η μάχη της Εθνικής για την πρωτιά στον όμιλο της Λεμεσού

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Λούκας Χορν: Πέρασε 4 μήνες σε κώμα και γράφει ιστορία στη μουσική - «Η ΑΙ μου έδωσε φωνή»

14:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Sani Festival: Ολοκληρώθηκε με μεγάλο αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου

14:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

14:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Ρογκαβόπουλος: «Περήφανος που είμαι εδώ»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πανόρμου - Λάδια στην άσφαλτο

14:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το καρτέλ της Κρήτης – 600 διακινήσεις, 5 κιλά κοκαΐνης και μισό εκατομμύριο ευρώ κέρδος

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Δυναμικό restart με νέα διεύθυνση και 223 ταινίες

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Πλήρωναν τα ναρκωτικά μέσω iris ή στα POS της νόμιμης επιχείρησης μελών

14:08ΕΛΛΑΔΑ

LIVE - Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την μαφία της Κρήτης - «Κερδήθηκε μια μάχη όχι ο πόλεμος»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι αεροψεκασμοί στην Ξάνθη για τα κουνούπια

14:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Αμφίβολος ο Αντετοκούνμπο, εκτός ο Λαρεντζάκης

14:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου…» - Οι πρώτες δηλώσεις και στιγμές του «κιτρινόμαυρου» Γκρούγιτς

14:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μίκης Θεοδωράκης: Κλίμα συγκίνησης στο ετήσιο μνημόσυνο για τον συνθέτη στα Χανιά

13:59ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Metlen: Ελήφθη η Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού στον Βόλο

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στην οικογένεια και τη μεσαία τάξη

13:56ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Περιοδεία στην Ελλάδα ξεκινά το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

13:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γκριγκόνις: «Να παραμείνω υγιής, έχουμε την ομάδα να τα κερδίσουμε όλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις παρανόμως

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα γαλλικά νοσοκομεία έλαβαν εντολή να είναι έτοιμα για πόλεμο στην Ευρώπη

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός ΙΧ

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

13:50LIFESTYLE

H μόδα «πήγε» Βενετία - Φωτογραφικό άλμπουμ με τις πιο εντυπωσιακές και τολμηρές κυρίες

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Βοσνία και τα ματς του Eurobasket 2025

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον άνδρα που βρέθηκε μαχαιρωμένος - Τον βρήκαν στο σαλόνι του σπιτιού

14:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

12:07ΚΟΣΜΟΣ

52 χρόνια από τη δολοφονία που «πάγωσε» την Ιρλανδία: Ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ βρέθηκε ακρωτηριασμένος και καμένος

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Πλήρωναν τα ναρκωτικά μέσω iris ή στα POS της νόμιμης επιχείρησης μελών

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σβήστε τα φώτα» - Μύθοι και αλήθειες το πόσο ρεύμα «καίνε» οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ