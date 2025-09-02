Λονδίνο: Το πρώτο Μουσείο Σομαλικού Πολιτισμού άνοιξε τις πύλες του

Σε έναν πολυσύχναστο δρόμο του Λονδίνου κρύβεται ένα ήσυχο καταφύγιο: το Culture House. Η απλή πινακίδα και η τοξωτή του πόρτα δεν προδίδουν την πλούσια ιστορία που στεγάζεται μέσα σε αυτό το κτήριο, που κάποτε ήταν πυροσβεστικός σταθμός. Ωστόσο, μόλις περάσει κανείς το κατώφλι του, ανακαλύπτει τον πρώτο μόνιμο εκθεσιακό και πολιτιστικό χώρο του Ηνωμένου Βασιλείου αφιερωμένο στη κληρονομιά της Σομαλίας.

Έχοντας ανοίξει τις πύλες του τον περασμένο Μάιο, το Culture House δεν είναι απλώς ένα μουσείο, αλλά ένας ζωντανός κόμβος για τη σομαλική κοινότητα. Η συλλογή του, που περιλαμβάνει πάνω από 150 αντικείμενα, είναι το αποτέλεσμα 15 ετών συλλογής, με αντικείμενα που δωρίστηκαν από τα σπίτια των ανθρώπων, προκειμένου να μην χαθούν. «Πολλοί άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι αν δεν διατηρήσουμε αυτά τα αντικείμενα τώρα, κινδυνεύουμε να τα χάσουμε εντελώς», λέει η Intisar Yusuf, διευθύντρια επιχειρήσεων του έργου.

Αντικείμενα με Ψυχή και Ιστορία

Μέσα στις αίθουσες του μουσείου, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν χειροποίητες χτένες, ξύλινα προσκέφαλα, κουδουνάκια καμήλας και θυμιατά, όλα με τη δική τους ξεχωριστή ιστορία. Τα αντικείμενα έχουν ομαδοποιηθεί σε τρία θεματικά σύνολα: «Πνευματική Ηχώ», «Νήματα Καθημερινής Ζωής» και «Χειροτεχνίες». Κάθε αντικείμενο είναι μια γέφυρα με το παρελθόν, προσφέροντας μια ματιά στον νομαδικό τρόπο ζωής και τις παραδόσεις του σομαλικού λαού.

Η συλλογή αποτελεί μια συναισθηματική εμπειρία. Ο αναπληρωτής διευθυντής Abdirashid Fidow θυμάται την έκπληξη και τη συγκίνηση των ανθρώπων όταν έβλεπαν για πρώτη φορά τα αντικείμενα. «Τότε συνειδητοποιήσαμε πόσο ισχυρή είναι αυτή η κληρονομιά και πόσο βαθιά ήθελαν οι άνθρωποι να έχουν έναν χώρο όπου θα μπορούσαν να συναντήσουν αυτές οι ιστορίες», αναφέρει. Για την Mama Asha, μία σεβάσμια προσωπικότητα της κοινότητας, η επίσκεψη ήταν μια αποκάλυψη. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έβλεπα ένα σομαλικό πολιτιστικό αντικείμενο στο Λονδίνο», είπε. «Νόμιζα ότι θα εξαφανιζόταν από τις μνήμες των ανθρώπων – το να το βλέπω μου δίνει ελπίδα».

Σύνδεση των Γενεών και Ανοιχτός Διάλογος

Πέρα από τη διατήρηση της κληρονομιάς, το Culture House λειτουργεί ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τις νεότερες γενιές των Βρετανών Σομαλών που συχνά νιώθουν αποκομμένοι από τις ρίζες τους. Όπως είπε μια μητέρα, «Το Culture House μου έδωσε έναν τρόπο να διδάσκω τα παιδιά μου – και να μαθαίνω μαζί τους». Ο χώρος είναι επίσης μια πλατφόρμα για ανερχόμενους τοπικούς καλλιτέχνες, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα κοινό που εκτιμά τον πολιτισμό τους.

Το Culture House θέλει να είναι κάτι περισσότερο από ένα μουσείο για τους Σομαλούς. Σκοπός του είναι να αποτελέσει έναν χώρο ανοιχτό σε όλους. Η ομάδα του, η μη κερδοσκοπική οργάνωση Anti-Fribalism Movement, πιστεύει ότι το Culture House αφορά την βρετανο-σομαλική ταυτότητα και τον τρόπο που οι δύο κουλτούρες συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν.

Σχεδιάζουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό, όπως ομιλίες, συνελεύσεις και παρουσιάσεις βιβλίων, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζονται με μεγαλύτερα μουσεία, όπως το Βρετανικό Μουσείο, για να αναδιατυπώσουν τις ιστορίες πίσω από τα σομαλικά αντικείμενα που βρίσκονται στις συλλογές τους. Με την είσοδό του στον πολιτισμικό χάρτη του Λονδίνου, το Culture House στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η σομαλική κληρονομιά είναι πλέον κομμάτι του πολιτιστικού χάρτη του Λονδίνου, ορατή, ζωντανή και προσβάσιμη για όλους.