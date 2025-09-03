Δημογραφικό πρόβλημα και στις ΗΠΑ: Μείωση πληθυσμού για πρώτη φορά εδώ και 250 χρόνια

Η δραματική μείωση των αφίξεων μεταναστών και οι «υποτονικές» γεννήσεις φέρνουν τη χώρα αντιμέτωπη με πρωτοφανές δημογραφικό πρόβλημα

Newsbomb

Δημογραφικό πρόβλημα και στις ΗΠΑ: Μείωση πληθυσμού για πρώτη φορά εδώ και 250 χρόνια

Φωτ. Αρχείου - Άνδρας διασχίζει τον δρόμο στην άδεια Times Square κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, στις 23 Μαρτίου 2020, στη Νέα Υόρκη. (AP Photo/Mark Lennihan, File)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία τους με μείωση του πληθυσμού τους βρίσκονται οι ΗΠΑ το 2025 σύμφωνα με έκθεση, καθώς ο αριθμός των εισερχόμενων μεταναστών έχει μειωθεί δραματικά και οι γεννήσεις παραμένουν «υποτονονικές».

Η καθαρή διεθνής μετανάστευση προς τις ΗΠΑ το 2025 θα μπορούσε να φτάσει σε -525.000 φέτος, σύμφωνα με ανάλυση του American Enterprise Institute (ΑΕΙ). Με 519.000 γεννήσεις που αναφέρθηκαν στην απογραφή πέρυσι, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ενδεχομένως να χάσουν 6.000 άτομα — η πρώτη μείωση του πληθυσμού σε σχεδόν 250 χρόνια αμερικανικής ιστορίας.

Το AEI προβλέπει ότι η καθαρή μετανάστευση στις ΗΠΑ θα μειωθεί από περίπου 2,8 εκατομμύρια σε 115.000 έως -525.000, το οποίο, ακόμη και στο κατώτατο όριο, εξακολουθεί να αποτελεί μία πτώση ύψους 96% στη διεθνή μετανάστευση, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Telegraph.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου — όταν σκοτώθηκαν περίπου 700.000 Αμερικανοί — και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ο πληθυσμός των ΗΠΑ αυξανόταν κάθε χρόνο, αν και όχι σημαντικά.

Για πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια μειώθηκε ο αριθμός των μεταναστών

Ο αριθμός των μεταναστών στις ΗΠΑ είχε ήδη μειωθεί για πρώτη φορά σε 50 χρόνια, μειώνοντας κατά 1,4 εκατομμύρια άτομα τους πρώτους έξι μήνες του 2025, αφού ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του με μια μεγάλη εκστρατεία καταστολής των παράνομων εισροών και μαζικών απελάσεων, σύμφωνα με το Pew Research Center.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι 1,6 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες έχουν εγκαταλείψει οικειοθελώς τις ΗΠΑ από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, συμβάλλοντας στη μαζική μείωση του πληθυσμού μεταναστών.

Οι ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης συνέλαβαν επιπλέον περισσότερους από 359.000 παράνομους μετανάστες — και απέλασαν 332.000 — κατά τη διάρκεια των πρώτων 200 ημερών της δεύτερης θητείας του Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση του DHS τον περασμένο μήνα.

Παρά την ξαφνική μείωση, το ποσοστό των μεταναστών στις ΗΠΑ παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα — με το 15,4% του πληθυσμού να έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα.

Η δημογραφική αλλαγή θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό, το 19% του οποίου αποτελείται από μετανάστες, σύμφωνα με το Pew — από 20% στην αρχή του έτους, με σημαντική μείωση 750.000 μεταναστών εργαζομένων.

Ο Τραμπ έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία υποσχόμενος να σταματήσει τις εισροές μεταναστών, οι οποίες έχουν μειωθεί σε λιγότερες από 5.000 το μήνα από τον Ιανουάριο.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θέλει να απελάσει ένα εκατομμύριο παράνομους μετανάστες μέχρι το τέλος του έτους — και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι και οι 55 εκατομμύρια μετανάστες με ενεργές βίζες για τις ΗΠΑ θα υποβληθούν σε έρευνα για παραβιάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απέλασή τους.

Ο Λευκός Οίκος έχει επιπλέον αυξήσει τους περιορισμούς για τους αιτούντες άσυλο στα νότια σύνορα, καθώς και για τους ξένους φοιτητές που σπουδάζουν στις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Μεσσηνία

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Δημογραφικό πρόβλημα και στις ΗΠΑ: Μείωση πληθυσμού για πρώτη φορά εδώ και 250 χρόνια

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τεράστια ποσά στο ποδόσφαιρο: Ξοδεύτηκαν 9 δισεκατομμύρια ευρώ στη μεταγραφική περίοδο

18:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Τουλάχιστον δύο φορές μίλησε ο Πάνος Καμμένος με τον Α.Κ. για να «στήσουν» την εκλογή μητροπολίτη - Οι «ιερές μπίζνες» με τον Τίμιο Σταυρό και τα λείψανα Αγίων

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες για την πρώτη γραμμή των μαχών - Δείτε το βίντεο

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Τράβις Κελς: «Σπάει» τη σιωπή του για τον συναρπαστικό αρραβώνα του με την Τέιλορ Σουίφτ - «Νιώθω ακόμα ζαλισμένος»

18:05LIFESTYLE

Cardi B: Η στιγμή που πετάει μαρκαδόρο σε παπαράτσι έξω από το δικαστήριο

17:57LIFESTYLE

Τζακ Όζμπορν: «Αντε γαμή...ου Ρότζερ Γουότερς. Δικαιώνεις τον πατέρα μου»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους πυροβολισμούς από Τούρκους ψαράδες, αλιευτικά ξανά στο Θρακικό πέλαγος: Φόβοι για δεύτερο γύρο έντασης με Έλληνες ψαράδες

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Η 5η χειρότερη χρονιά πυρκαγιών από το 2006 - Κάηκαν πάνω από 470.000 στρέμματα

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο αρχηγός «έστηνε» την έδρα για αποφυλάκιση διεφθαρμένου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

17:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεαματική αύξηση των υπερωριών χάρη στην... ψηφιακή κάρτα εργασίας - 728% πάνω ο τουρισμός

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Απόπειρα δολοφονίας της Χαμάς κατά του Μπεν Γκβιρ απέτρεψε η Σιν Μπετ - Συνελήφθησαν μέλη πυρήνα της οργάνωσης

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Μαγνησία: Νεκρός 78χρονος που έπεσε σε πηγάδι

17:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βέροια: Αποδόθηκαν οι ιστορικοί ναοί της Αγίας Αννας και του Χριστού Παντοκράτορα

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακρίβεια δεν προσπέρασε ούτε τη Βουλή - Καφές-φαρμάκι και αυξήσεις έως και 30% στο κυλικείο

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στη Λιβαδειά: Κοπάδι αγριογούρουνων έκανε βόλτες στους δρόμους - Δείτε βίντεο

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Η Ελλάδα ουραγός της Ευρώπης αναφορικά με τη γονιμότητα -Κάτω από 1,5 παιδί ανά γυναίκα

17:14WHAT THE FACT

Το μεγάλο ψέμα που έχουμε πιστέψει όλοι για τα διαμάντια - Ειδικός εξηγεί - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Η απάντηση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ για την επικοινωνία με φερόμενο μέλος της

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοσουηδός που έκανε το Διαδίκτυο να δακρύσει παίζοντας ηπειρώτικο μοιρολόι με κλαρίνο, στη μνήμη του πατέρα του

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Dongfeng-61: Αυτός είναι ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος της Κίνας - Βίντεο

18:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Τουλάχιστον δύο φορές μίλησε ο Πάνος Καμμένος με τον Α.Κ. για να «στήσουν» την εκλογή μητροπολίτη - Οι «ιερές μπίζνες» με τον Τίμιο Σταυρό και τα λείψανα Αγίων

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους πυροβολισμούς από Τούρκους ψαράδες, αλιευτικά ξανά στο Θρακικό πέλαγος: Φόβοι για δεύτερο γύρο έντασης με Έλληνες ψαράδες

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Μαγνησία: Νεκρός 78χρονος που έπεσε σε πηγάδι

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» τη συζήτηση Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ - Έλεγαν για μεταμοσχεύσεις και αθανασία - Δείτε βίντεο

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

15:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ξέπλεναν» μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών - «Λαβράκι» για την ΑΑΔΕ

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης -  Τέλος στο «asylum shopping»

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Kίνα: Βορειοκορεάτες αφαίρεσαν το DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν - Η viral στιγμή

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Ολοκαίνουργιο γιοτ αξίας 800 χιλιάδων ευρώ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτικοί αριθμοί: Οι στρατοί Δύσης και «Άξονα Αναταραχής» σε περίπτωση Γ' Παγκοσμίου Πολέμου

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητοι μετά τον τραυματισμό του Άρη Μουγκοπέτρου - Πανηγύρι με βεγγαλικά την ώρα που τραγουδά ο Γιάννης Κατσίγιαννης - Πώς τραγουδούν τα «μανταλάκια» στο Λεβίδι

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη Σκοτεινή Ύλη: Νέα θεωρία υποστηρίζει ότι το σύμπαν είναι 27 δισεκατομμυρίων ετών

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ