Δημογραφικό πρόβλημα και στις ΗΠΑ: Μείωση πληθυσμού για πρώτη φορά εδώ και 250 χρόνια

Φωτ. Αρχείου - Άνδρας διασχίζει τον δρόμο στην άδεια Times Square κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, στις 23 Μαρτίου 2020, στη Νέα Υόρκη. (AP Photo/Mark Lennihan, File)

Αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία τους με μείωση του πληθυσμού τους βρίσκονται οι ΗΠΑ το 2025 σύμφωνα με έκθεση, καθώς ο αριθμός των εισερχόμενων μεταναστών έχει μειωθεί δραματικά και οι γεννήσεις παραμένουν «υποτονονικές».

Η καθαρή διεθνής μετανάστευση προς τις ΗΠΑ το 2025 θα μπορούσε να φτάσει σε -525.000 φέτος, σύμφωνα με ανάλυση του American Enterprise Institute (ΑΕΙ). Με 519.000 γεννήσεις που αναφέρθηκαν στην απογραφή πέρυσι, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ενδεχομένως να χάσουν 6.000 άτομα — η πρώτη μείωση του πληθυσμού σε σχεδόν 250 χρόνια αμερικανικής ιστορίας.

Το AEI προβλέπει ότι η καθαρή μετανάστευση στις ΗΠΑ θα μειωθεί από περίπου 2,8 εκατομμύρια σε 115.000 έως -525.000, το οποίο, ακόμη και στο κατώτατο όριο, εξακολουθεί να αποτελεί μία πτώση ύψους 96% στη διεθνή μετανάστευση, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Telegraph.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου — όταν σκοτώθηκαν περίπου 700.000 Αμερικανοί — και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ο πληθυσμός των ΗΠΑ αυξανόταν κάθε χρόνο, αν και όχι σημαντικά.

Για πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια μειώθηκε ο αριθμός των μεταναστών

Ο αριθμός των μεταναστών στις ΗΠΑ είχε ήδη μειωθεί για πρώτη φορά σε 50 χρόνια, μειώνοντας κατά 1,4 εκατομμύρια άτομα τους πρώτους έξι μήνες του 2025, αφού ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του με μια μεγάλη εκστρατεία καταστολής των παράνομων εισροών και μαζικών απελάσεων, σύμφωνα με το Pew Research Center.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι 1,6 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες έχουν εγκαταλείψει οικειοθελώς τις ΗΠΑ από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, συμβάλλοντας στη μαζική μείωση του πληθυσμού μεταναστών.

Οι ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης συνέλαβαν επιπλέον περισσότερους από 359.000 παράνομους μετανάστες — και απέλασαν 332.000 — κατά τη διάρκεια των πρώτων 200 ημερών της δεύτερης θητείας του Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση του DHS τον περασμένο μήνα.

Παρά την ξαφνική μείωση, το ποσοστό των μεταναστών στις ΗΠΑ παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα — με το 15,4% του πληθυσμού να έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα.

Η δημογραφική αλλαγή θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό, το 19% του οποίου αποτελείται από μετανάστες, σύμφωνα με το Pew — από 20% στην αρχή του έτους, με σημαντική μείωση 750.000 μεταναστών εργαζομένων.

Ο Τραμπ έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία υποσχόμενος να σταματήσει τις εισροές μεταναστών, οι οποίες έχουν μειωθεί σε λιγότερες από 5.000 το μήνα από τον Ιανουάριο.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θέλει να απελάσει ένα εκατομμύριο παράνομους μετανάστες μέχρι το τέλος του έτους — και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι και οι 55 εκατομμύρια μετανάστες με ενεργές βίζες για τις ΗΠΑ θα υποβληθούν σε έρευνα για παραβιάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απέλασή τους.

Ο Λευκός Οίκος έχει επιπλέον αυξήσει τους περιορισμούς για τους αιτούντες άσυλο στα νότια σύνορα, καθώς και για τους ξένους φοιτητές που σπουδάζουν στις ΗΠΑ.

