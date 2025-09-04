Έρνεστ Χέμινγουεϊ: Πέθανε ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ σε ηλικία 97 ετών - Ήταν το τελευταίο του παιδί

Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ, το τελευταίο παιδί του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, ο οποίος εμπνεύστηκε από τον πατέρα του να περάσει χρόνια στην Αφρική και αργότερα επιμελήθηκε πολλά έργα του νομπελίστα συγγραφέα, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 97 ετών.

Ο Χέμινγουεϊ, ο δεύτερος από τους τρεις γιους του συγγραφέα, πέθανε στο σπίτι του στο Μπόουζμαν της Μοντάνα, όπως επιβεβαίωσε σε δήλωσή του ο εγγονός του, Πάτρικ Χέμινγουεϊ Άνταμς.

«Ο παππούς μου ήταν αληθινός: ένα παράδοξο μεγαλύτερο από τη ζωή από τον παλιό κόσμο, ένας άψογος ονειροπόλος με επιστημονικό μυαλό. Μιλούσε έξι γλώσσες και έλυνε περίπλοκα μαθηματικά προβλήματα για διασκέδαση, αλλά η καρδιά του ανήκε πραγματικά στις γραπτές και εικαστικές τέχνες», είπε ο Άνταμς.

Ενώ ο αδελφός του, Γκρέγκορι Χέμινγουεϊ, είχε μια δύσκολη σχέση με τον διάσημο γονιό του, ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ μιλούσε με υπερηφάνεια για το παρελθόν του και χαιρόταν για την ευκαιρία να αναδείξει το όνομα της οικογένειάς του. Στο βιβλίο «Dear Papa: The Letters of Patrick and Ernest Hemingway», πατέρας και γιος μοιράζονται ιστορίες για το κυνήγι και το ψάρεμα και εκφράζουν την αμοιβαία τους αγάπη ο ένας για τον άλλον.

Ως εκτελεστής της διαθήκης του πατέρα του, ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ ενέκρινε την επανέκδοση κλασικών έργων όπως το «A Farewell to Arms» και το «A Moveable Feast», με αναθεωρημένα κείμενα και πρόσθετα σχόλια από τον ίδιο και άλλους.

Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ κοιτάζει τον πατέρα του, Έρνεστ Χέμινγουεϊ, στην Τανζανία το 1940. AP

Ποιος ήταν ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ

Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ έζησε μια μακρά ζωή σε μια οικογένεια που στοιχειωνόταν από αυτοκτονίες και ψυχικές ασθένειες: ο πατέρας του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, Κλάρενς, αυτοκτόνησε το 1928, και ο συγγραφέας έκανε το ίδιο το 1961. Ο Γκρέγκορι Χέμινγουεϊ υπέφερε από αλκοολισμό και κατάθλιψη και πέθανε σε μια φυλακή το 2001. Η ανιψιά του Πάτρικ, η ηθοποιός και μοντέλο Μαργκό Χέμινγουεϊ, πέθανε από υπερβολική δόση φαινοβαρβιτάλης το 1996. (Ο Τζακ Χέμινγουεϊ, ο μεγαλύτερος γιος, πέθανε το 2000).

Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ παρακολουθεί την Τζάκλιν Κένεντι να μιλάει στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια των τελετών για τα εγκαίνια της αίθουσας Έρνεστ Χέμινγουεϊ στη Βιβλιοθήκη Τζον Φ. Κένεντι στη Βοστώνη, στις 18 Ιουλίου 1980. AP

Κληρονομώντας το στρογγυλό πρόσωπο και το γεροδεμένο σώμα του πατέρα του, ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ γεννήθηκε στο Κάνσας Σίτι του Μισούρι, από τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ και τη δεύτερη από τις τέσσερις συζύγους του, την Πολίν Φάιφερ. Επειδή ο συγγραφέας σπάνια έμενε σε ένα μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Χέμινγουεϊ ζούσαν παντού, από την Κούβα και την Ισπανία μέχρι το Ουαϊόμινγκ και το Κι Γουέστ της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας του Πάτρικ.

Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ παντρεύτηκε δύο φορές, με την Χενριέτα Μπρόιλς και την Κάρολ Τόμσον, και είχε μια κόρη, τη Μίνα Χέμινγουεϊ, με την πρώτη του σύζυγο. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 μέχρι το θάνατό του, έζησε στο Μπόουζμαν της Μοντάνα. Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ πέρασε τα τελευταία του χρόνια στη γειτονική πολιτεία του Αϊντάχο.