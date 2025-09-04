Έρνεστ Χέμινγουεϊ: Πέθανε ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ σε ηλικία 97 ετών - Ήταν το τελευταίο του παιδί

Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ, ο δεύτερος από τους τρεις γιους του συγγραφέα, πέθανε στο σπίτι του στο Μπόουζμαν της Μοντάνα, όπως επιβεβαίωσε ο εγγονός του, Πάτρικ Χέμινγουεϊ Άνταμς.

Newsbomb

Έρνεστ Χέμινγουεϊ: Πέθανε ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ σε ηλικία 97 ετών - Ήταν το τελευταίο του παιδί

Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ, γιος του διάσημου συγγραφέα Έρνεστ Χέμινγουεϊ, στην Τανζανία στις 28 Φεβρουαρίου 1969.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ, το τελευταίο παιδί του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, ο οποίος εμπνεύστηκε από τον πατέρα του να περάσει χρόνια στην Αφρική και αργότερα επιμελήθηκε πολλά έργα του νομπελίστα συγγραφέα, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 97 ετών.

Ο Χέμινγουεϊ, ο δεύτερος από τους τρεις γιους του συγγραφέα, πέθανε στο σπίτι του στο Μπόουζμαν της Μοντάνα, όπως επιβεβαίωσε σε δήλωσή του ο εγγονός του, Πάτρικ Χέμινγουεϊ Άνταμς.

«Ο παππούς μου ήταν αληθινός: ένα παράδοξο μεγαλύτερο από τη ζωή από τον παλιό κόσμο, ένας άψογος ονειροπόλος με επιστημονικό μυαλό. Μιλούσε έξι γλώσσες και έλυνε περίπλοκα μαθηματικά προβλήματα για διασκέδαση, αλλά η καρδιά του ανήκε πραγματικά στις γραπτές και εικαστικές τέχνες», είπε ο Άνταμς.

Ενώ ο αδελφός του, Γκρέγκορι Χέμινγουεϊ, είχε μια δύσκολη σχέση με τον διάσημο γονιό του, ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ μιλούσε με υπερηφάνεια για το παρελθόν του και χαιρόταν για την ευκαιρία να αναδείξει το όνομα της οικογένειάς του. Στο βιβλίο «Dear Papa: The Letters of Patrick and Ernest Hemingway», πατέρας και γιος μοιράζονται ιστορίες για το κυνήγι και το ψάρεμα και εκφράζουν την αμοιβαία τους αγάπη ο ένας για τον άλλον.

Ως εκτελεστής της διαθήκης του πατέρα του, ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ ενέκρινε την επανέκδοση κλασικών έργων όπως το «A Farewell to Arms» και το «A Moveable Feast», με αναθεωρημένα κείμενα και πρόσθετα σχόλια από τον ίδιο και άλλους.

Patrick Hemingway

Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ κοιτάζει τον πατέρα του, Έρνεστ Χέμινγουεϊ, στην Τανζανία το 1940.

AP

Ποιος ήταν ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ

Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ έζησε μια μακρά ζωή σε μια οικογένεια που στοιχειωνόταν από αυτοκτονίες και ψυχικές ασθένειες: ο πατέρας του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, Κλάρενς, αυτοκτόνησε το 1928, και ο συγγραφέας έκανε το ίδιο το 1961. Ο Γκρέγκορι Χέμινγουεϊ υπέφερε από αλκοολισμό και κατάθλιψη και πέθανε σε μια φυλακή το 2001. Η ανιψιά του Πάτρικ, η ηθοποιός και μοντέλο Μαργκό Χέμινγουεϊ, πέθανε από υπερβολική δόση φαινοβαρβιτάλης το 1996. (Ο Τζακ Χέμινγουεϊ, ο μεγαλύτερος γιος, πέθανε το 2000).

Patrick Hemingway

Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ παρακολουθεί την Τζάκλιν Κένεντι να μιλάει στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια των τελετών για τα εγκαίνια της αίθουσας Έρνεστ Χέμινγουεϊ στη Βιβλιοθήκη Τζον Φ. Κένεντι στη Βοστώνη, στις 18 Ιουλίου 1980.

AP

Κληρονομώντας το στρογγυλό πρόσωπο και το γεροδεμένο σώμα του πατέρα του, ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ γεννήθηκε στο Κάνσας Σίτι του Μισούρι, από τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ και τη δεύτερη από τις τέσσερις συζύγους του, την Πολίν Φάιφερ. Επειδή ο συγγραφέας σπάνια έμενε σε ένα μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Χέμινγουεϊ ζούσαν παντού, από την Κούβα και την Ισπανία μέχρι το Ουαϊόμινγκ και το Κι Γουέστ της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας του Πάτρικ.

Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ παντρεύτηκε δύο φορές, με την Χενριέτα Μπρόιλς και την Κάρολ Τόμσον, και είχε μια κόρη, τη Μίνα Χέμινγουεϊ, με την πρώτη του σύζυγο. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 μέχρι το θάνατό του, έζησε στο Μπόουζμαν της Μοντάνα. Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ πέρασε τα τελευταία του χρόνια στη γειτονική πολιτεία του Αϊντάχο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας – «Αν πάω θα με πυροβολήσουν»!

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεξίωση για τους «γκουρου» της Big Tech στον Κήπο των Ρόδων - Μεγάλος απών ο πρώην «κολλητός» του Έλον Μασκ

11:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ισπανία - Ελλάδα και τα προκριματικά του Μουντιάλ

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ακρόπολη: Μυστήριο με το μωρό 30 ημερών που βρέθηκε σε καλάθι σούπερ μάρκετ - Υπό κράτηση η μητέρα του

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπρόβνικ που έγινε διάσημο από το Game of Thrones και στενάζει από τον υπερτουρισμό τα αλλάζει όλα: Πλαφόν στα κρουαζιερόπλοια, επίσκεψη στα τείχη μόνο με προκράτηση από το 2026

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

11:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αυτό είναι το όριο απουσιών για φέτος - Στις πόσες θα «μένουν» οι μαθητές

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις στον ΒΟΑΚ - Προχωρούν οι παρεμβάσεις με βάση το μοντέλο Πάτρας-Πύργου για μείωση των τροχαίων

10:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ισπανία: Αυτοί «σφυρίζουν» στον τελικό

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen: Αλλαγή ονομάτων - Το νέο μικρό ηλεκτρικό θα λέγεται ID. Polo!

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Kιάτο: Νεκρή 25χρονη σε σύγκρουση με αγροτικό

10:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Όταν το Bloomberg λέει ότι πετύχαμε σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής... είναι απλώς Τέταρτη!

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει: «Επικοινωνώ με τον νεκρό σύζυγό μου» – Η ιστορία που συγκλονίζει

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία στην Παλαιχώρα - Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου Γιώργος Σταμούλος

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Ενρίκο Μασίας: Απαγορεύθηκε συναυλία του στην Τουρκία λόγω των φιλοϊσραηλινών του απόψεων

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Έρνεστ Χέμινγουεϊ: Πέθανε ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ σε ηλικία 97 ετών - Ήταν το τελευταίο παιδί του γνωστού συγγραφέα

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαφρύνσεις για οικογένειες: Τι αλλάζει στις παροχές για τρίτεκνους και πολύτεκνους

10:33WHAT THE FACT

Οι μυστηριώδεις «μπάλες του Ποσειδώνα» στις ακτές της Μεσογείου και η μάχη με τα πλαστικά

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Θρίλερ με την ταυτοποίηση των θυμάτων στο τελεφερίκ Γκλόρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Χάος μετά τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια - «Yπάρχουν παιδιά εκεί κάτω»

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Kιάτο: Νεκρή 25χρονη σε σύγκρουση με αγροτικό

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Λισαβόνα: Τι είναι το τελεφερίκ Γκλόρια και πώς λειτουργεί - Το Εθνικό Μνημείο που λατρεύουν οι τουρίστες

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαφρύνσεις για οικογένειες: Τι αλλάζει στις παροχές για τρίτεκνους και πολύτεκνους

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στις διαθήκες - Καταργούνται τελικά ή όχι οι ιδιόγραφες;

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Νεϊμάρ: Επιχειρηματίας από τη Βραζιλία του άφησε περιουσία 1 δισ. ευρώ - Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ στη ζωή τους

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

11:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αυτό είναι το όριο απουσιών για φέτος - Στις πόσες θα «μένουν» οι μαθητές

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Θρίλερ με την ταυτοποίηση των θυμάτων στο τελεφερίκ Γκλόρια

07:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή με το νεογέννητο μωρό της - Τα πρώτα λόγια του συζύγου της

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι άλγες που κρατούσαν χαμηλά τη θερμοκρασία του πλανήτη εξαφανίστηκαν μετά από 14.000 χρόνια

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει: «Επικοινωνώ με τον νεκρό σύζυγό μου» – Η ιστορία που συγκλονίζει

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κούρεμα» φόρων για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ και οικογένειες με παιδιά - «Κλείδωσαν» τα μέτρα της ΔΕΘ

09:24ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

16:28LIFESTYLE

Super Katerina: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ