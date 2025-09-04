Λισαβόνα: Αυτός ήταν ο χειριστής του τελεφερίκ - Το προφίλ του Αντρέ Μαρκές

Ο Αντρέ Μαρκές χειριζόταν την καμπίνα του Elevador da Glória όταν έπεσε βίαια σε ένα κτίριο στη Λισαβόνα

Λισαβόνα: Αυτός ήταν ο χειριστής του τελεφερίκ - Το προφίλ του Αντρέ Μαρκές

Ο Αντρέ Μαρκές ήταν ο χειριστής του μοιραίου τελεφερίκ 

Με αργούς ρυθμούς γίνεται η ταυτοποίηση των θυμάτων από το τραγικό δυστύχημα στη Λισαβόνα με το τελεφερίκ.

Η Εισαγγελία έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιήσει «οκτώ θανάτους: πέντε Πορτογάλους υπηκόους, δύο Κορεάτες υπηκόους και έναν Ελβετό υπήκοο», ανακοίνωσε η υπηρεσία. Οκτώ από τους 16 νεκρούς από το ατύχημα με τον ανελκυστήρα στην Glória της Τετάρτης δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Ξεχωριστές είναι οι αναφορές για ένα άτομο, κι αυτό δεν είναι άλλο από τον χειριστή του οχήματος. Ο Αντρέ Μαρκές χειριζόταν την καμπίνα του Elevador da Glória όταν το τρένο έπεσε βίαια σε ένα κτίριο στη Λισαβόνα. Εκτός από τον χειριστή, 15 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα της Τετάρτης.

Η δημοτική εταιρεία δημόσιων μεταφορών Carris αποτίει φόρο τιμής. Η Carris δήλωσε ότι ο Αντρέ Χόρχε Γκονζάλβεζ Μαρκές, ο οποίος εργαζόταν στην εταιρεία για 16 χρόνια, «διακρίθηκε για την αφοσίωση και την προσήλωσή του». «Αφοσιωμένος επαγγελματίας, φιλικός, χαμογελαστός και πάντα πρόθυμος να συμβάλει στο κοινό καλό. Με βαθιά θλίψη εκφράζουμε τον πόνο και τη λύπη μας στην οικογένεια και τους φίλους του Andre Marques», ανέφερε η Carris σε δήλωση στο Facebook.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Μεταφορές (SITRA) εξέφρασε επίσης τα συλληπητήριά του.

Elevador da Glória: Ποια ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορούν να ενεργοποιηθούν

Ανεξάρτητα από τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στον ανελκυστήρα ντα Γκλόρια, τα οποία μπορεί να χρειαστούν χρόνο για να προσδιοριστούν, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν διάφορα ασφαλιστήρια συμβόλαια για την αποζημίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Το κυριότερο είναι η αστική ευθύνη, μια υποχρεωτική ασφαλιστική σύμβαση που πρέπει να συνάψει ο «ιδιοκτήτης» της υποδομής.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 6:00 μ.μ., κατά την ώρα αιχμής. Το τραμ-τελεφερίκ, που συνδέει τα άνω και κάτω μέρη της πόλης, εκτροχιάστηκε ξαφνικά, προσκρούοντας σε ένα κτίριο.

Το σημείο όπου σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Το Elevador da Gloria τραβιέται από καλώδια και μπορεί να μεταφέρει πάνω από 40 επιβάτες, καθήμενους και όρθιους. Οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους στο συμβάν ήταν τουρίστες . Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα τρίχρονο κορίτσι και δεκατρία άτομα με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικών Επειγόντων Περιστατικών.

Εν τω μεταξύ, ο πορτογαλικός τύπος αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση της υπηρεσίας . Η Carris , η δημόσια εταιρεία που εκμεταλλεύεται το τραμ-τελεφερίκ, ακύρωσε πρόσφατα τον τελευταίο διαγωνισμό για τη συντήρηση του Elevador da Gloria, επειδή όλες οι προσφορές που ελήφθησαν υπερέβαιναν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό. Τα συνδικάτα ανέφεραν επίσης ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν επανειλημμένα αναφέρει την ανάγκη για επαρκείς εργασίες συντήρησης των συστημάτων.

