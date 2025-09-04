Ρωσία - Κίνα καταργούν τη θεώρηση VISA: Ολοένα και στενότερη συνεργασία

Σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψή του στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο στην κατάργηση των θεωρήσεων προς την Κίνα.

«Φυσικά, η Ρωσία θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο σε αυτή τη φιλική πράξη. Θα κάνουμε το ίδιο», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε επίσης για τη διμερή απόφαση σχετικά με το καθεστώς απαλλαγής από βίζα για τους Ρώσους που επισκέπτονται την Κίνα.

«Αυτή είναι μια ευγενική χειρονομία εκ μέρους της ηγεσίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας», σημείωσε ο αρχηγός του κράτους.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, για την οποία ζητά να μεταφέρει στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ «τις καλύτερες ευχές και τα λόγια ευγνωμοσύνης του». Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αυτή αφορά «εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια» Ρώσους πολίτες.

«Αυτό σίγουρα θα οδηγήσει σε αύξηση των ταξιδιών στην Κίνα από Ρώσους πολίτες. Θα προωθήσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών και προσωπικών επαφών», κατέληξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, η Κίνα θα εισαγάγει ένα δοκιμαστικό καθεστώς 30 ημερών χωρίς βίζα για τους Ρώσους . Οι καινοτομίες ισχύουν μόνο για πολίτες με απλά ρωσικά διαβατήρια. Το καθεστώς χωρίς βίζα θα ισχύει για ένα έτος.