Τον λένε Mark Zuckerberg αλλά η Meta δεν τον πιστεύει και κλείνει τον λογαριασμό του στο Facebook...

Στην αγωγή που κατέθεσε, ο δικηγόρος δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου εδώ και 38 χρόνια, από τότε που ο Mark E. Zuckerberg, ήταν ακόμα νήπιο

Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
Ένας Αμερικανός δικηγόρος με το ίδιο όνομα με τον ιδρυτή του Facebook, Mark Zuckerberg, μηνύει την πλατφόρμα, καθώς υποστηρίζει ότι η ίδια ανέστειλε τον λογαριασμό του, κατηγορώντας τον ψευδώς ότι «υποδύεται μια διασημότητα».

Ο Mark S. Zuckerberg ισχυρίζεται ότι ο λογαριασμός του έχει απενεργοποιηθεί πέντε φορές τα τελευταία οκτώ χρόνια, κάτι που του έχει κοστίσει χιλιάδες δολάρια σε χαμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Στην αγωγή που κατέθεσε, ο δικηγόρος από την Ιντιάνα των ΗΠΑ δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου εδώ και 38 χρόνια, από τότε που ο Mark E. Zuckerberg, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο σήμερα, ήταν ακόμα νήπιο.

Η Meta δήλωσε ότι επανέφερε τον λογαριασμό του δικηγόρου και ότι λαμβάνει μέτρα για να αποτρέψει την επανάληψη του λάθους.

«Δεν είναι αστείο», δήλωσε ο κ. Zuckerberg στο WTHR-TV στην Ιντιανάπολις της Ιντιάνα. «Όχι όταν μου παίρνουν τα χρήματα».

Ο δικηγόρος, Mark S. Zuckerberg

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μάριον, υποστηρίζει ότι η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta, παραβίασε τη σύμβαση, επειδή ο δικηγόρος πλήρωσε 11.000 δολάρια (περίπου 9.400 ευρώ) για διαφημίσεις που καταργήθηκαν αδικαιολόγητα.

«Είναι σαν να αγοράζεις μια πινακίδα διαφήμισης στην άκρη της εθνικής οδού, να πληρώνεις τους ανθρώπους για την πινακίδα και μετά να έρχονται και να την καλύπτουν και να μην απολαμβάνεις τα οφέλη για τα οποία πλήρωσες», δήλωσε στο WTHR.

Τα email που αντάλλαξε ο κ. Zuckerberg με το Facebook δείχνουν ότι η εταιρεία τον κατηγόρησε ότι δεν χρησιμοποιεί το «αυθεντικό του όνομα». Είπε ότι έχει υποβάλει την ταυτότητα του, τις πιστωτικές του κάρτες και πολλές άλλες φωτογραφίες του προσώπου του για να αποδείξει την ταυτότητά του.

«Εγώ είμαι ο Mark Steven Zuckerberg. Και αυτός είναι ο Mark Elliot Zuckerberg», είπε ο κ. Zuckerberg στο WTHR.

Ο λογαριασμός του έκλεισε τον Μάιο και αποκαταστάθηκε μόνο μετά την κατάθεση της αγωγής του. Σε μια δήλωση, η εταιρεία είπε ότι «αποκατέστησε τον λογαριασμό του Mark Zuckerberg, αφού διαπίστωσε ότι είχε απενεργοποιηθεί κατά λάθος».

«Εκτιμούμε την υπομονή του κ. Zuckerberg σε αυτό το θέμα και προσπαθούμε να αποτρέψουμε την επανάληψη του συγκεκριμένου περιστατικού στο μέλλον», κατέληξε η δήλωση της Meta.

