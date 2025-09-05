Λιβύη: Με τον Χαφτάρ συναντήθηκε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας

Συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, είχε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελαούσοφ, ανακοίνωσε την Παρασκευή (05/09) το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω του καναλιού Telegram.

Ο Μπελαούσοφ συζήτησε τις διμερείς σχέσεις και την κατάσταση στη Βόρεια Αφρική με τον Χάφταρ, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

