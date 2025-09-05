Λιβύη: Με τον Χαφτάρ συναντήθηκε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας
Ο Αντρέι Μπελαούσοφ μετέβη στη Λιβύη για συνομιλίες με τον ισχυρό άνδρα της Βεγγάζης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, είχε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελαούσοφ, ανακοίνωσε την Παρασκευή (05/09) το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω του καναλιού Telegram.
Ο Μπελαούσοφ συζήτησε τις διμερείς σχέσεις και την κατάσταση στη Βόρεια Αφρική με τον Χάφταρ, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λιβύη: Με τον Χαφτάρ συναντήθηκε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας
18:26 ∙ LIFESTYLE
Φάρμα: Πότε κάνει πρεμιέρα στο STAR
18:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Άνοιξαν μια τρύπα και ξέχασαν να την κλείσουν
18:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Ο παπάς που άφησε το πετραχήλι και έπιασε τη μπάλα
18:14 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ντόναλντ Τραμπ: Θα δώσει το παρών στον τελικό του US Open
08:10 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ