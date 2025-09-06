Πέθανε ο Τζον Λακαντού, ο τελευταίος επιζών αεροπόρος του «αιματοβαμμένου» 100ού Σμήνους των ΗΠΑ

Οι χειριστές και οι πιλότοι της 22ης Πτέρυγας Αεροπορικού Αναεφοδιασμού ποζάρουν για μια φωτογραφία με τον συνταξιούχο ταγματάρχη John «Lucky» Luckadoo στις 6 Σεπτεμβρίου 2024, στην αεροπορική βάση McConnell στο Κάνσας.

Για κάποιους η ιστορία του έγινε γνωστή από την τηλεοπτική μίνι σειρά εννέα επεισοδίων «Masters of the Air», που μεταδόθηκε στις αρχές του 2024, και περιέγραφε τη δράση των Αμερικανών αεροπόρων του «αιματοβαμμένου» 100ου Σμήνους Βομβαρδισμού, στις πιο παράτολμες, ανηλεείς, και θανατηφόρες αποστολές πάνω από την ναζιστική Γερμανία, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όμως, ο Τζον «Λάκι» Λακαντού, που έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών στα 103 του χρόνια, την 1η Σεπτεμβρίου 2025, δεν ήταν μόνο ένας από τους τυχερούς αεροπόρους που είχε επιβιώσει του πολέμου, αλλά και αυτός πού έκανε ευρέως γνωστή τα τελευταία χρόνια τη δράση του 100ού Σμήνους των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

WWII Veteran John “Lucky” Luckadoo passed away today at the age of 103. He served as a B-17 flying fortress pilot in the 100th bomb group of the 8th Air Force where he flew 25 missions over Europe. He was one of the last remaining WWII pilots from the “Bloody Hundredth,” the… pic.twitter.com/DLqyOH4h27 — American Veterans Center (@AVCupdate) September 2, 2025

«Δεν ήμασταν επαγγελματίες, αλλά ερασιτέχνες»

Το 1943, οι Γερμανοί υποχωρούν σε όλα τα μέτωπα. Ο Χίτλερ επινοεί την ιδέα του «Φρουρίου Ευρώπη», μιας και ο πόλεμος πρόκειται να ενταθεί αργά αλλά μεθοδικά προς το εσωτερικό της Γερμανίας. Μόνο που αυτό το φρούριο «είναι χωρίς στέγη», σύμφωνα με τα λόγια του Αμερικανού προέδρου Φραγκλίνου Ρούζβελτ στο Κογκρέσο, στις 17 Σεπτεμβρίου 1943.

Οι Αμερικανοί «θα έρχονται στο Γ' Ράιχ το πρωί, ενώ οι Βρετανοί το βράδυ», μια διαπίστωση για τον επί εικοσιτετραώρου βάσης στρατηγικό βομβαρδισμό της Γερμανίας. Τ' αμερικανικά πληρώματα πολύ πιο ξεκούραστα από τ' αντίστοιχα αγγλικά, ρίχτηκαν στη μάχη το 1943, χωρίς καθόλου εμπειρία, βορά στα καταδιωκτικά της Λουφτβάφε.

Όπως ανέφερε ο βετεράνος αεροπόρος, Τζον Λακαντού «δεν ήμασταν επαγγελματίες, αλλά ερασιτέχνες».

RIP: Legendary WW2 pilot and Chattanooga native, Major John "Lucky" Luckadoo passed away at his home in Dallas, Texas on Monday.



Major Luckadoo was the last surviving pilot from the legendary Bloody Hundredth Bomb Group in WW2: https://t.co/aIVOABInhQ — WTVC NewsChannel 9 (@newschannelnine) September 3, 2025

Πετούσαν από βάσεις στη Βρετανία για να χτυπήσουν στην καρδιά της ναζιστικής Γερμανίας, με τα τετρακινητήρια «Β-17», που ήταν εξαιρετικά δυνατά και αξιόπιστα αεροσκάφη με το προσωνύμιο «ιπτάμενα φρούρια», λόγω του αριθμού των πολυβόλων που διέθεταν.

Ο πονοκέφαλος της αμερικανικής διοίκησης ήταν τα καταδιωκτικά που (δεν) τα συνόδευαν. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν κατάλληλα αεροσκάφη συνοδείας με ακτίνα δράσης όμοιας με των βομβαρδιστικών, και καθώς ο αεροπορικός πόλεμος πάνω από την Ευρώπη πλησίαζε όλο και πιο βαθιά στο εσωτερικό της Γερμανίας, τα «Β-17» έφταναν ασυνόδευτα πάνω από τους στόχους τους.

Τον Ιούλιο του 1943, ογδόντα-οκτώ «Β-17» δεν επέστρεψαν και 900 αεροπόροι χάθηκαν. Το 100ο Σμήνος Βομβαρδισμού σε μια μόνο επιδρομή έχασε και τα δώδεκα αεροσκάφη του. Η 14η Οκτωβρίου 1943 ήταν η «Μαύρη Πέμπτη» για τον 8ο Αεροπορικό Στόλο των ΗΠΑ, καθώς εξήντα-πέντε βομβαρδιστικά δεν επέστρεψαν από μια και μόνο αποστολή και μαζί 594 αεροπόροι.

Ο Τζον Λακαντού, ως πιλότος βομβαρδιστικών «Β-17» κατάφερε να επιβιώσει μετά από 25 πολεμικές αποστολές πετώντας με το «αιματοβαμμένο» 100ό Σμήνος, αφήνοντας ως παρακαταθήκη το αυτοβιογραφικό του βιβλίο «Damn Lucky».

