Έλληνας ο σέρφερ που έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία

Ο Mercury Psillakis είναι ο Έλληνας σέρφερ που έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία

Ο Έλληνας σέρφερ, Μέρκουρη Ψυλλάκης (Mercury Psillakis) έχασε τη ζωή του από την επίθεση καρχαρία σε παραλία στο Σίδνεϊ Αυστραλίας.

Ο Μερκούρης Ψυλλάκης είχε πάει για σερφ όταν δέχτηκε την επίθεση του καρχαρία, με τον θάνατό του να είναι ακαριαίος.

Ο θάνατός του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα, η οποία στηρίζει τη σύζυγό του, τη μικρή του κόρη και τον δίδυμο αδελφό του, όπως αναφέρει το sbs.com.au.

Τον Μερκούρη Ψυλλάκη και τον αδελφό του, όπως αναφέρουν αυστραλιανά μέσα τους γνώριζαν «σχεδόν όλοι» στο Dee Why. Μάλιστα, τον χαρακτήριζαν ως έναν ζεστό και φιλόξενο άνθρωπο που ήταν πάντα στην παραλία.

Τα δίδυμα αδέλφια, Mercury και Mike, λάτρευαν το σέρφινγκ (ο Μike έχει δική του εταιρεία κατασκευής σανίδων του surf) και ζούσαν στην παράκτια κοινότητα από παιδιά, όταν οι γονείς τους μετακόμισαν στο Dee Why το 1962.

Βαθιά ριζωμένοι στην κοινότητα, συμμετείχαν σε συλλόγους και οργανώσεις, ενώ ο Merc, όπως τον αποκαλούσαν χαϊδευτικά, είχε οργανώσει πρόσφατα ένα «paddle out» προς τιμήν ενός παλιού σέρφερ που είχε φύγει από τη ζωή. Ήταν επίσης μέλη του Long Reef Boardriders Association.

Ο Mercury είχε στεφθεί πρωταθλητής του συλλόγου το 1994 και ο Mike ακολούθησε το 1999.