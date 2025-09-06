Αυστραλία: Νεκρός σέρφερ από επίθεση καρχαρία

Στα τραύματά του υπέκυψε ένας σέρφερ έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από καρχαρία στο Σίδνεϊ, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία. Οι Αρχές έκλεισαν ορισμένες παραλίες μετά την επίθεση του καρχαρία, την πρώτη έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια.

Ο σέρφερ δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ ήταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή και έκανε σέρφινγκ με φίλους του λίγο μετά τις 10:00 πμ τοπική ώρα στην Λονγκ Ριφ Μπιτς, μια παραλία στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας.

Ο θάνατος του σέρφερ ήταν ακαριαίος, όπως δήλωσε ο επιθεωρητής της Αστυνομίας, Στιούαρτ Τόμσον. «Είχε υποστεί καταστροφικά τραύματα», πρόσθεσε ο Τόμσον, του αστυνομικού τμήματος στο οποίο υπάγεται η περιοχή, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Διαβάστε επίσης