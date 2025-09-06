Αυστραλία: Νεκρός σέρφερ από επίθεση καρχαρία
Ο σέρφερ δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ ήταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή και έκανε σέρφινγκ με φίλους του
Στα τραύματά του υπέκυψε ένας σέρφερ έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από καρχαρία στο Σίδνεϊ, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία. Οι Αρχές έκλεισαν ορισμένες παραλίες μετά την επίθεση του καρχαρία, την πρώτη έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια.
Ο σέρφερ δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ ήταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή και έκανε σέρφινγκ με φίλους του λίγο μετά τις 10:00 πμ τοπική ώρα στην Λονγκ Ριφ Μπιτς, μια παραλία στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας.
Ο θάνατος του σέρφερ ήταν ακαριαίος, όπως δήλωσε ο επιθεωρητής της Αστυνομίας, Στιούαρτ Τόμσον. «Είχε υποστεί καταστροφικά τραύματα», πρόσθεσε ο Τόμσον, του αστυνομικού τμήματος στο οποίο υπάγεται η περιοχή, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε τηλεοπτικά δίκτυα.