Η τρομακτική στιγμή που ψαράς βγάζει φωτογραφία με καρχαρία και εκείνος τον δαγκώνει - Βίντεο

Με αίμα και τρόμο πλήρωσε τα γενέθλιά του ένας ψαράς στη Φλόριντα καθώς την ώρα που επιχειρούσε να βγάλει αναμνηστική φωτογραφία με έναν καρχαρία δέχθηκε το δάγκωμά του.

Όλα συνέβησαν στις 16 Αυγούστου, στο νησί Κάγιο Κόστα στη νοτιοδυτική Φλόριντα όταν ο Μιουζ και οι φίλοι του «έπιασαν» τον καρχαρία και τον «ακινητοποίησαν» για να τραβήξουν φωτογραφία. Ο Μιουζ κράτησε την άκρη της μύτης του καρχαρία, αλλά το κύτος αντέδρασε και τα αιχμηρά δόντια του βρήκαν το πόδι του ψαρά.

Αμέσως ο ψαράς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να νοσηλευτεί. Η στιγμή μάλιστα, καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει τον Μιουζ, ενώ ένας άλλος άνδρας σηκώνει το πτερύγιο της ουράς του καρχαρία.

Δείτε τη συγκλονιστική στιγμή

A man was bitten by a shark and had to be airlifted to a nearby hospital for treatment during a fishing trip in southwestern Florida. #shark #sharkbite #fishing #florida #sharkattack pic.twitter.com/4sNpSp40uh — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) August 20, 2025

Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε γιατί ο Μιουζ ήθελε μια φωτογραφία με τον καρχαρία, εκείνος απάντησε: «Για αναμνηστικούς λόγους».

*Με πληροφορίες από USA Today

