Ιράκ: Έξι νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ φυλών στη Βαγδάτη – Αφορμή οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας

Η μεγάλη πλειονότητα των Ιρακινών εξαρτάται από ιδιωτικές γεννήτριες για να αντιμετωπίζει τις μακρές, καθημερινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Ιράκ: Έξι νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ φυλών στη Βαγδάτη – Αφορμή οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας
Συγκρούσεις μεταξύ δυο αντίπαλων φυλών στη Βαγδάτη είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα μέλη των δυνάμεων της επιβολής της τάξης, που επενέβησαν προσπαθώντας να τερματίσουν τις βιαιότητες, ανακοίνωσε την Κυριακή το υπουργείο Εσωτερικών στη Βαγδάτη.

Αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας εξήγησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστούν ότι οι συγκρούσεις ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου, με αφορμή την αύξηση των τιμών ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας.

Η μεγάλη πλειονότητα των Ιρακινών εξαρτάται από ιδιωτικές γεννήτριες για να αντιμετωπίζει τις μακρές, καθημερινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Οι συγκρούσεις στη συνοικία Σαάντα στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις αστυνομικούς, δυο από τους οποίους υπέκυψαν αργότερα στα τραύματα που υπέστησαν όταν επενέβησαν, σύμφωνα με μια από τις πηγές του AFP, ενώ άλλοι εννιά τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης που έφθασαν επιτόπου για να σταματήσουν τις συγκρούσεις έγιναν στόχος πυρών «αυτών που τις προκάλεσαν», σύμφωνα με αυτή την τελευταία πηγή. Ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας δυο ενόπλους και τραυματίζοντας άλλους πέντε. Αναφέρθηκαν επίσης συλλήψεις.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε φυλές είναι συχνές στο Ιράκ, χώρα πλημμυρισμένη από όπλα, όπου τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα είναι βαθιά ριζωμένα.

Το Ιράκ ακόμη δεν έχει επουλώσει τις πληγές δυο δεκαετιών πολέμου, που άρχισε με την εισβολή των ΗΠΑ που ανέτρεψε το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν κι άνοιξε τον δρόμο για εμφύλια σύρραξη, πιθανόν την πιο πολυαίμακτη σελίδα της ιστορίας του.

