Ιράκ: Η ξηρασία αποκάλυψε 40 αρχαίους τάφους της ελληνιστικής περιόδου ηλικίας 2.300 ετών

Αρχαιολόγοι στο Ιράκ που πλήττεται από την ξηρασία ανακάλυψαν 40 αρχαίους τάφους μετά την πτώση της στάθμης των υδάτων στη μεγαλύτερη δεξαμενή της χώρας, δήλωσε αξιωματούχος αρχαιοτήτων το Σάββατο.

Οι τάφοι, που πιστεύεται ότι είναι πάνω από 2.300 ετών, ανακαλύφθηκαν στις άκρες της δεξαμενής του φράγματος της Μοσούλης στο βόρειο τμήμα της χώρας.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε ανακαλύψει περίπου 40 τάφους», δήλωσε ο Bekas Brefkany, διευθυντής αρχαιοτήτων στο Duhok, ο οποίος ηγείται των αρχαιολογικών εργασιών στην περιοχή.

Η ομάδα του ερεύνησε την περιοχή το 2023, αλλά εντόπισε μόνο τμήματα λίγων τάφων.

Ήταν σε θέση να εργαστούν στην περιοχή μόνο όταν η στάθμη του νερού έπεσε "στο χαμηλότερο επίπεδο" φέτος, δήλωσε ο Brefkany.

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχαιολόγοι έχουν αποκαλύψει ερείπια που χρονολογούνται χιλιάδες χρόνια πίσω στην ίδια περιοχή, ως αποτέλεσμα της ξηρασίας που μαστίζει το Ιράκ τα τελευταία 5 χρόνια.

Οι πρόσφατα ανακαλυφθέντες τάφοι πιστεύεται ότι χρονολογούνται από την ελληνιστική ή ελληνιστική-σελευκιδική περίοδο, σύμφωνα με τον Brefkany.

Πρόσθεσε ότι η ομάδα του εργάζεται για να ανασκάψει τους τάφους για να τους μεταφέρει στο Μουσείο Duhok για περαιτέρω μελέτη και συντήρηση, πριν η περιοχή βυθιστεί ξανά.

Το Ιράκ, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίζει αυξανόμενες θερμοκρασίες, χρόνια έλλειψη νερού και ξηρασίες από έτος σε έτος.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι αυτό το έτος ήταν ένα από τα ξηρότερα από το 1933 και ότι τα αποθέματα νερού μειώθηκαν μόνο στο 8% της πλήρους χωρητικότητάς τους.

Κατηγορούν επίσης τα φράγματα που κατασκευάστηκαν στο γειτονικό Ιράν και την Τουρκία για τη δραματική μείωση της ροής του άλλοτε ισχυρού Τίγρη και του Ευφράτη, τα οποία αρδεύουν το Ιράκ εδώ και χιλιετίες.