Συναγερμός στη Σμύρνη: Δύο αστυνομικοί νεκροί μετά από ένοπλη επίθεση σε τμήμα

Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά σε ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας 16χρονος με μάσκα πραγματοποίησε επίθεση με κυνηγετικό όπλο στο αστυνομικό τμήμα Σαλίχ Ισγκόρεν στην περιοχή Μπάλκοβα.