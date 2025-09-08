Κλιμακώνεται η κόντρα Ισπανίας - Ισραήλ: Η Μαδρίτη ανακαλεί τον πρεσβευτή της στο Τελ Αβίβ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμάρες, ανακάλεσε τον Ισπανό πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις "λόγω των συκοφαντικών κατηγοριών κατά της Ισπανίας και των απαράδεκτων μέτρων που ελήφθησαν κατά δύο μελών της κυβέρνησης της χώρας μας", σύμφωνα με επίσημες πηγές του υπουργείου Εξωτερικών.

Προηγουμένως, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, είχε κατηγορήσει την ισπανική κυβέρνηση ότι είναι "αντισημιτική" και "διεφθαρμένη".

Η αντίδρασή του ήρθε μετά την ανακοίνωση εννέα μέτρων κατά της "γενοκτονίας" από τον πρόεδρο Πέδρο Σάντσεθ τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένου ενός νομοθετικού διατάγματος που απαγορεύει την πώληση όπλων στο Ισραήλ.

Στη δήλωσή του, ο Σαάρ ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τα μέτρα αυτά για να αποσπάσει την προσοχή του κοινού από τα σκάνδαλα διαφθοράς.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου απαγόρευσε επίσης την είσοδο στη χώρα της αντιπροέδρου και υπουργού Εργασίας, Γιολάντα Ντίας, και της υπουργού Νεολαίας και Παιδιών, Σίρα Ρέγκο.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, χαιρέτισε το ισπανικό εμπάργκο, ως "ένα σημαντικό πολιτικό και ηθικό βήμα στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για να σταματήσει ο πόλεμος της γενοκτονίας, της πείνας και του εκτοπισμού εναντίον του παλαιστινιακού λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας". Κάλεσε επίσης και άλλες χώρες να λάβουν παρόμοια μέτρα.

Την ίδια ώρα, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ, μεταξύ των οποίων και ένας 25χρονος Ισπανός από τη Μελίλια που ζούσε στο Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι η «φριχτή» τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ θα έχει «σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες».