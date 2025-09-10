Ξεχάστε την εμφάνιση: Αυτά τα χαρακτηριστικά μας κάνουν ακαταμάχητους, δείχνει νέα μελέτη

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Psychology αποκαλύπτει ότι αυτό που κάνει κάποιον ελκυστικό δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του προσώπου, αλλά ένα μείγμα κοινών χαρακτηριστικών, προσωπικών γούστων, ακόμη και λεπτών, πιο απροσδιόριστων πραγμάτων όπως είναι ο τρόπος που κάποιος κινείται, μυρίζει ή μιλάει.

Οι επιστήμονες θεωρούν σε γενικές γραμμές ότι οι άνθρωποι τείνουν να προτιμούν συμμετρικά πρόσωπα, χαρακτηριστικά μέτριας εμφάνισης και σημάδια «βιολογικής φυσικής κατάστασης» — βασικά, χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν υγεία και καλά γονίδια. Οι ειδικοί ωστόσο ανακάλυψαν τώρα ότι η έλξη είναι κάτι περισσότερο από ένα όμορφο πρόσωπο.

Για να αποκτήσουν την πλήρη εικόνα, οι ερευνητές εξέτασαν πώς χαρακτηριστικά πέρα ​​από τα φυσικά, όπως οι φωνές, η κίνηση του σώματος και η οσμή του σώματος, επηρεάζουν την ελκυστικότητα ενός ατόμου.

Η διεθνής ομάδα ερευνητών στρατολόγησε 61 συμμετέχοντες που παρείχαν φωτογραφίες, βίντεο, φωνητικές ηχογραφήσεις, ακόμη και δείγματα οσμής σώματος. Για να αποκτήσουν πλήρη εικόνα, οι ερευνητές εξέτασαν πώς οι διαφορετικές αισθήσεις επηρεάζουν την έλξη, μελετώντας τις φωνές, την κίνηση του σώματος και την οσμή, ελέγχοντας πώς όλα αυτά συνδυάζονται ή λειτουργούν ξεχωριστά στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κρίνουν τη γοητεία κάποιου.

Διαχωρίζοντας αυτές τις αισθήσεις, οι ερευνητές μπόρεσαν να καταλάβουν ποιες έχουν τη μεγαλύτερη σημασία και πώς αλληλεπικαλύπτονται. Όταν εξετάζεται κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά, η φωνή ενός ατόμου ήταν η καλύτερη ένδειξη για το τι θεωρούν οι άνθρωποι ελκυστικό.

Συνολικά, οι άνθρωποι προτιμούσαν μια... πολυαισθητηριακή εμπειρία για να αξιολογήσουν την ελκυστικότητα, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά δεν είναι μόνο επιφανειακή. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ακόμα κι αν δεν είστε σίγουροι για την εμφάνισή σας, οι άνθρωποι μπορούν ακόμα να σας βρουν ελκυστικούς για άλλους λόγους.

Τα πέντε σημάδια γοητείας

Και αν εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες - ένας ψυχολόγος αποκάλυψε τα πέντε σημάδια ότι είστε πιο ελκυστικοί από ό,τι νομίζετε. «Πρώτον, οι άνθρωποι σηκώνουν τα μάτια τους όταν σας βλέπουν», δήλωσε η επαγγελματίας ψυχικής υγείας Francesca Tighinean σε ένα δημοφιλές βίντεο στο TikTok.

«Δεύτερον», συνέχισε «οι άλλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να σε βοηθήσουν» - κάτι που ονομάζεται «φαινόμενο φωτοστέφανου» και συμβαίνει επειδή «η ελκυστικότητα σχετίζεται με θετικές ιδιότητες». «Έχουμε την τάση να είμαστε υποσυνείδητα πιο φιλικοί και πιο γενναιόδωροι με αυτούς που βρίσκουμε ελκυστικούς», είπε η ειδικός.

Μπορεί να υποθέσετε ότι οι άνθρωποι θα έκαναν κομπλιμέντα σε ένα ελκυστικό άτομο - αλλά αυτό συνήθως δεν συμβαίνει. «Σπάνια δέχεσαι κομπλιμέντα για την εμφάνισή σου», είπε. «Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι νομίζουν ότι ήδη γνωρίζεις πόσο ελκυστικός είσαι και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να στο υπενθυμίζουν».

«Τέταρτον», πρόσθεσε η Tighinean, «οι ξένοι σε κοιτάζουν επίμονα - οι άνθρωποι τείνουν να διατηρούν μεγαλύτερη και πιο συχνή οπτική επαφή με αυτούς που βρίσκουν ελκυστικούς». Το πέμπτο και τελευταίο σημάδι είναι ότι «Οι άνθρωποι εκπλήσσονται από τις ανασφάλειές σας». «Αυτή η απάντηση συχνά υποδηλώνει ότι σας βλέπουν με πιο θετικό τρόπο από ό,τι αντιλαμβάνεστε εσείς τον εαυτό σας», είπε.