Ισαάκ Νεύτων: Αρχαιολόγοι βρήκαν το σπίτι όπου παρατήρησε την πτώση του μήλου

Τα απομεινάρια του σπιτιού όπου έζησε ο νεαρός σε ηλικία επιστήμονας και διατύπωσε μία από τις διασημότερες θεωρίες του

Ισαάκ Νεύτων: Αρχαιολόγοι βρήκαν το σπίτι όπου παρατήρησε την πτώση του μήλου
Λεπτομέρειες από την καθημερινότητα του Ισάακ Νεύτωνα και της οικογένειάς του, παρέχει η ανακάλυψη στο Woolsthorpe Manor, στο Λίνκονσαϊρ της Αγγλίας, στο ίδιο περιβάλλον όπου ο φυσικός διατύπωσε μερικές από τις πιο επιδραστικές θεωρίες της σύγχρονης επιστήμης.

Μια ομάδα Βρετανών αρχαιολόγων εντόπισε τα απομεινάρια του σπιτιού που ανήκε στη μητέρα του Ισαάκ Νεύτωνα, Hannah Ayscough, στην περιοχή του ιστορικού Woolsthorpe Manor.

Έχουν περάσει περισσότεροι από τρεις αιώνες από τότε που ο νεαρός Ισαάκ Νεύτων παρατήρησε την πτώση ενός μήλου στον κήπο του Woolsthorpe Manor, ένα εμβληματικό επεισόδιο στην ιστορία της επιστήμης, που συχνά αναφέρεται ως η απαρχή της θεωρίας του για τη βαρύτητα. Τώρα, σε μικρή απόσταση από αυτό το ιστορικό ορόσημο, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν το σπίτι του οποίου η ύπαρξη προέκυπτε από ιστορικά αρχεία, πιο συγκεκριμένα από ένα σχέδιο του 1797 που τοποθετούσε την κατοικία κοντά στη διάσημη μηλιά, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα το National Trust.

Η έρευνα κατέστη δυνατή αφού ο οργανισμός απέκτησε πριν από πέντε χρόνια το οικόπεδο όπου φέρεται να βρισκόταν το σπίτι της Hannah Ayscough, μητέρας του διακεκριμένου φυσικού. Η τοποθεσία που επιλέχθηκε βασίστηκε σε ένα πρώιμο σκίτσο του J.C. Barrow, το οποίο υποδείκνυε την εγγύτητα του σπιτιού με την έπαυλη Woolsthorpe Manor και ένα μικρό δάσος.

xartis-newton.jpg

Οι ανασκαφές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του ακινήτου, αποκαλύπτοντας συντρίμμια κατεδάφισης και μια συλλογή από περίπου δώδεκα οικιακά αντικείμενα του 17ου και 18ου αιώνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του National Trust, μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα είναι θραύσματα αγγείων και κεραμικών, συμπεριλαμβανομένου ενός κομματιού από μια κανάτα του 17ου αιώνα με ανάγλυφο πρόσωπο με γενειάδα.

Αν και ο Νεύτων γεννήθηκε στο Woolsthorpe Manor το 1643, έμεινε στη φροντίδα των παππούδων του από την πλευρά της μητέρας, μετά τον θάνατο του πατέρα του και τον δεύτερο γάμο της. Όταν πέθανε και ο δεύτερος σύζυγός της, η μητέρα και τα τρία παιδιά της, επέστρεψαν στο κτήμα.

Το σπίτι της Hannah Ayscough υπήρχε πιθανώς μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Τα τοπικά αρχεία δείχνουν ότι η καταστροφή από πυρκαγιά προκάλεσε την εξαφάνισή του.

Η έπαυλη Woolsthorpe, εν τω μεταξύ, είναι γνωστή για το γεγονός ότι αποτέλεσε το σπίτι του νεαρού Ισαάκ Νεύτωνα σε διάφορα στάδια της ζωής του. Η ατμόσφαιρα του κτήματος ήταν καθοριστική κατά τη διάρκεια της πανούκλας που έπληξε την Αγγλία το 1665 και ανάγκασε το προσωρινό κλείσιμο του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, όπου ο επιστήμονας ήταν φοιτητής. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναγκαστικής διακοπής, ο Νεύτωνας διατύπωσε αρχές και θεωρίες που μεταμόρφωσαν την κατανόηση φαινομένων όπως η κίνηση, η παγκόσμια βαρύτητα και η φύση του φωτός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά την έρευνα, σε αυτό το αγροτικό καταφύγιο ο Νεύτωνας ασχολήθηκε με τη μαθηματική θεωρία του λογισμού και επινόησε τους νόμους που φέρουν το όνομά του. Η μηλιά στο κτήμα, η οποία έγινε σύμβολο επιστημονικής έμπνευσης, δεν υπάρχει πλέον- στη θέση της φυτεύτηκε ένα νέο δέντρο για να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη

