Ατίθασες καλόγριες στα 80: Το έσκασαν από το γηροκομείο για να επιστρέψουν στο μοναστήρι στις Άλπεις

Ήταν αποφασισμένες ... Οι 3 Αυστριακές καλόγριες, λίγο πάνω από τα 80, δεν ήθελαν να περάσουν τη δύση της ζωή τους στο γηροκομείο, όπου οδηγήθηκαν, παρά τη θέλησή τους, όπως υποστηρίζουν τον Δεκέμβριο του 2023.

Η αδελφή Μπερναντέτ, 88 ετών, η αδελφή Ρεγγίνα, 86 ετών, και η αδελφή Ρίτα, 82 ετών, είναι οι τρεις τελευταίες καλόγριες στο μοναστήρι Kloster Goldenstein, λίγο έξω από το Σάλτσμπουργκ.

Οι τρεις καλόγριες πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στο Schloss Goldenstein, ένα κάστρο που είναι μοναστήρι και ιδιωτικό σχολείο θηλέων από το 1877. Το σχολείο, το οποίο άρχισε να δέχεται αγόρια το 2017, εξακολουθεί να λειτουργεί.

Η αδελφή Μπερναντέτ φοίτησε στο σχολείο, καθώς έφτασε ως έφηβη το 1948. Μία από τις συμμαθήτριές της ήταν η Αυστριακή ηθοποιός Ρόμι Σνάιντερ.

Η αδελφή Ρεγγίνα έφτασε στο μοναστήρι το 1958 και η αδελφή Ρίτα τέσσερα χρόνια αργότερα.

Και οι τρεις συνέχισαν να εργάζονται στο σχολείο ως καθηγήτριες για πολλά χρόνια. Η αδελφή Ρεγγίνα ήταν διευθύντρια του σχολείου.

Όμως ο αριθμός των μοναχών μειώθηκε.

Το 2022, το κτίριο αναλήφθηκε από την Αρχιεπισκοπή του Σάλτσμπουργκ και το Αββαείο Ράιχερσμπεργκ, ένα μοναστήρι Αυγουστινιανών. Ο προϊστάμενος Markus Grasl από το αβαείο έγινε προϊστάμενος των μοναχών.

Η κοινότητα διαλύθηκε επίσημα στις αρχές του 2024 και στις εναπομείνασες μοναχές παραχωρήθηκε ισόβιο δικαίωμα διαμονής, εφόσον το επέτρεπε η υγεία και η πνευματική τους ικανότητα.

Τον Δεκέμβριο του 2023, αποφασίστηκε η μεταφορά τους σε καθολικό οίκο ευγηρίας.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι τρεις μοναχές μετακόμισαν πίσω, με τη βοήθεια μιας ομάδας πρώην μαθητών και ενός κλειδαρά.

Οι εκκλησιαστικές αρχές δεν είναι ευχαριστημένες με την εξέλιξη- αλλά οι μοναχές είναι.

Όταν έφτασαν για πρώτη φορά, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα ή νερό, κάτι που έχει αποκατασταθεί μερικώς, ενώ υπάρχει μια σταθερή ροή επισκεπτών, πολλοί από τους οποίους είναι πρώην μαθητές τους, προμηθεύοντάς τους τρόφιμα και άλλα είδη, ενώ τους παρέχονται και ιατρικές υπηρεσίες.

Οι μοναχές λένε ότι είναι αποφασισμένες να παραμείνουν.



