ΗΠΑ: Μια μικρή διασημότητα - Το μωρό που γεννήθηκε διπλάσιο από τα φυσιολογικά νεογέννητα

Μια μητέρα έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, σχεδόν διπλάσιο σε μέγεθος από ένα μέσο νεογέννητο, στις 3 Σεπτεμβρίου.

Η 40χρονη Ντανιέλα Χάινς, από τη Φλόριντα , ένιωσε έναν έντονο πόνο κατά τη διάρκεια καισαρικής τομής.

«Θυμάμαι να σκέφτομαι, "Τι βγάζουν από μέσα μου; Τι συμβαίνει εδώ;"» , είπε η 40χρονη στην Today.

Όταν είδε τον μωρό για πρώτη φορά, η Ντανιέλα συγκλονίστηκε.

Daniella Hines got more than just a surprise in the delivery room, she got a big one: a baby boy nearly twice the size of an average newborn.? https://t.co/qkEaJbmtKq — NBC 6 South Florida (@nbc6) September 12, 2025

Ο Άναν είχε διπλάσιο βάρος από το μέσο όρο ενός νεογέννητου, στα 5 κιλά και 575 γραμμάρια - το μεγαλύτερο μωρό που γεννήθηκε στο Νοσοκομείο St. Joseph's-South.

«Μετά αρχίζουν να έρχονται όλοι, επειδή δεν βλέπεις κάθε μέρα ένα μωρό σχεδόν 6 κιλών να ξεπροβάλλει. Ήταν σαν μια μικρή διασημότητα », είπε.

«Ανυπομονώ να του δείξω όταν μεγαλώσει: "Κοίτα, ήσουν στις ειδήσεις !"»

Η Ντανιέλα αποκάλυψε ότι αυτή και ο σύζυγός της είναι και οι δύο αρκετά ψηλοί. Εκείνη έχει ύψος 1,80 μ., ενώ ο σύζυγός της είναι 50 εκατοστά ψηλοτερος από εκείνη.

Η μητέρα πιστεύει ότι η γενετική σίγουρα έπαιξε ρόλο στο μέγεθος και των δύο παιδιών της όταν γεννήθηκαν.

Η Ντανιέλα το αποδίδει επίσης στη διάγνωση διαβήτη κύησης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Τα επίπεδα γλυκόζης της ελέγχονταν αυστηρά, κάτι που είναι σημαντικός παράγοντας, καθώς η πάθηση μπορεί να οδηγήσει σε ασυνήθιστα μεγάλα μωρά.

Η μαμά του Άναν λέει ότι είναι «πολύ χαλαρός» εκτός από την ώρα του φαγητού.

Το μεγαλύτερο μωρό που έχει καταγραφεί ποτέ γεννήθηκε στις ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου 1879, με ύψος 71,12 εκατοστά και βάρος 9,98 κιλών. Ωσστόσο δεν τα κατάφερε και πέθανε 11 ώρες αργότερα.