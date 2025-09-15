Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο ενώ εντείνονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα

Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας καθώς o Aμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο επισκέπτεται την χώρα

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο ενώ εντείνονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα
Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν τουλάχιστον 30 κτήρια κατοικιών στην πόλη της Γάζας και ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έφτασε την Κυριακή για να συζητήσει το μέλλον της σύγκρουσης.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι σχεδιάζει να καταλάβει την πόλη, όπου περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο, στο πλαίσιο του δηλωμένου στόχου του να εξαλείψει την ένοπλη οργάνωση Χαμάς, και έχει εντείνει τις επιθέσεις στο τελευταίο προπύργιο της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης, όπως το έχει χαρακτηρίσει.

Η πολιτική ηγεσία της Χαμάς, η οποία έχει εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις κατά διαστήματα για μια πιθανή εκεχειρία και συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων, έγινε στόχος του Ισραήλ σε αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα την Τρίτη, σε μια επίθεση που προκάλεσε ευρεία καταδίκη.

Το Κατάρ θα φιλοξενήσει μια έκτακτη αραβο-ισλαμική σύνοδο κορυφής σήμερα για να συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις. Ο Ρούμπιο είπε ότι η Ουάσινγκτον θέλει να συζητήσει πώς θα απελευθερώσει τους 48 ομήρους που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και να ανοικοδομήσει την παράκτια λωρίδα. Μόνο 20 από αυτούς πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

«Ό,τι συνέβη, συνέβη» είπε. «Θα συναντηθούμε μαζί τους (με την ισραηλινή ηγεσία). Θα συζητήσουμε για το τι επιφυλάσσει το μέλλον», δήλωσε ο Ρούμπιο πριν κατευθυνθεί στο Ισραήλ, όπου θα παραμείνει μέχρι την Τρίτη. Μόλις έφτασε εκεί, ο Ρούμπιο επισκέφθηκε τον εβραϊκό χώρο προσευχής στο Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ. Αναμενόταν να έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η επίσκεψη στο Τείχος των Δακρύων «επαναβεβαιώνει την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως αιώνιας πρωτεύουσας του Ισραήλ από την Αμερική», σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο τέλος του 2017, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας ως προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε επίσημα την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και στη συνέχεια μετέφερε εκεί την πρεσβεία των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ.

Ο Φιλίπ Λαζαρίνι, γενικός επίτροπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X την Κυριακή ότι ο οργανισμός είχε σταματήσει τις υπηρεσίες στην κλινική του καταυλισμού Beach, η οποία, όπως είπε, είναι η μόνη διαθέσιμη υγειονομική περίθαλψη στον θύλακα βόρεια του Wadi της Γάζας. Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης έχουν πλέον μειωθεί στο μισό, δήλωσε ο Λαζαρίνι, προσθέτοντας ότι 10 κτίρια της UNRWA έχουν πληγεί στην πόλη της Γάζας τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ σε κίνδυνο

Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την επίθεση της Τρίτης εναντίον μελών της Χαμάς στο Κατάρ, έναν στενό σύμμαχο των ΗΠΑ, ως μονομερή κλιμάκωση που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ ή του Ισραήλ. Ο Ρούμπιο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ συναντήθηκαν και οι δύο με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι την Παρασκευή

Την Πέμπτη ο Νετανιάχου υπέγραψε συμφωνία για την προώθηση ενός σχεδίου επέκτασης οικισμών που θα διασχίζει τη Δυτική Όχθη, την οποία οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν για να δημιουργήσουν κράτος, μια κίνηση που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προειδοποίησαν ότι θα υπονόμευε τις Συμφωνίες Αβραάμ, για τις οποίες μεσολάβησαν οι ΗΠΑ και οι οποίες ομαλοποίησαν τις σχέσεις των ΗΑΕ με το Ισραήλ.

Οι οργανισμοί βοήθειας λένε ότι μια ισραηλινή κατάληψη της πόλης της Γάζας θα ήταν καταστροφική για έναν πληθυσμό που ήδη αντιμετωπίζει εκτεταμένο υποσιτισμό.
Δύο ακόμη Παλαιστίνιοι πέθαναν από υποσιτισμό και πείνα στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε την Κυριακή το υπουργείο Υγείας της περιοχής, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών από την πείνα σε τουλάχιστον 422 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 145 παιδιών.

Το Ισραήλ, το οποίο μπλόκαρε την είσοδο τροφίμων στη Γάζα για 11 εβδομάδες νωρίτερα φέτος, επιτρέπει περισσότερη βοήθεια στον θύλακα από το τέλος Ιουλίου για να αποτρέψει περαιτέρω ελλείψεις τροφίμων, αν και ο ΟΗΕ λέει ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα.

Το Ισραήλ λέει ότι θέλει οι άμαχοι να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας πριν στείλει περισσότερες χερσαίες δυνάμεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν φύγει, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν στην περιοχή. Η Χαμάς έχει προτρέψει τους ανθρώπους να παραμείνουν. Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις επιχειρούν σε τουλάχιστον τέσσερα ανατολικά προάστια εδώ και εβδομάδες, μετατρέποντας τα περισσότερα από τουλάχιστον τρία από αυτά σε ερημιές. Πλησιάζει το κέντρο και τις δυτικές περιοχές της περιοχής, όπου βρίσκουν καταφύγιο οι περισσότεροι εκτοπισμένοι.

Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους διστάζουν να φύγουν, λέγοντας ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος ή ασφάλεια στο νότο, όπου το Ισραήλ τους έχει πει να πάνε σε αυτό που έχει ορίσει ως ανθρωπιστική ζώνη. Κάποιοι λένε ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φύγουν, ενώ άλλοι λένε ότι ήλπιζαν ότι οι Άραβες ηγέτες που συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο Κατάρ θα πίεζαν το Ισραήλ να ακυρώσει την προγραμματισμένη επίθεσή του.

Τοπικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι δεν κάνουν διάκριση μεταξύ θυμάτων μαχητών και αμάχων, λένε ότι τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σε όλο τον θύλακα την Κυριακή, οι περισσότεροι από αυτούς στην Πόλη της Γάζας.
Η Χαμάς δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 1.600 κτήρια κατοικιών και 13.000 σκηνές από τις 11 Αυγούστου.

Η σχεδόν διετής εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χαμάς έχει σκοτώσει περισσότερους από 64.000 ανθρώπους στη Γάζα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Αφορμή ήταν η επίθεση της ομάδας στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

