Ο έφηβος που διαβάζει σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και χτίζει φιλίες ζωής

Κατά τη διάρκεια της αυστηρής καραντίνας, ο 12χρονος Ασέρ Ρόζενφελντ από τη Νέα Υόρκη ξεκίνησε το πρόγραμμα «Audibles with Asher», διοργανώνοντας εβδομαδιαίες ατομικές συνεδρίες ανάγνωσης μέσω Zoom για παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες.

Ο στόχος του ήταν να τους προσφέρει μια ρουτίνα και κάτι να ανυπομονούν κατά τη δύσκολη περίοδο του φθινοπώρου του 2020.

Πέντε χρόνια αργότερα

Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, οι σχέσεις που χτίστηκαν μέσα από την πρωτοβουλία του Ασέρ παραμένουν ισχυρές. Ο 17χρονος πλέον έφηβος συνεχίζει να βλέπει τα ίδια παιδιά κάθε εβδομάδα μέσω Zoom, διαβάζοντας βιβλία και ενισχύοντας τις φιλίες τους.

Η διαδικτυακή μορφή του προγράμματος καθιστά εύκολη τη συμμετοχή κάθε παιδιού, ανεξαρτήτως φυσικής ή ιατρικής κατάστασης, από το σπίτι του.

Οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες το περιγράφουν ως «σωτηρία» για τα παιδιά τους – και για τον Ασέρ ήταν ένα μάθημα ενσυναίσθησης, συνέπειας και σύνδεσης.

«Τα ίδια παιδιά που ξεκίνησα να διαβάζω στην αρχή της έβδομης τάξης, τα διαβάζω ξανά στην αρχή της τελευταίας τάξης του λυκείου», λέει ο ίδιος.

Η σημασία της σύνδεσης

«Μεγαλώσαμε μαζί και αναπτύξαμε εξαιρετικά σημαντικές σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Με τον καιρό συνειδητοποίησα ότι δεν έχει σημασία τόσο το ίδιο το βιβλίο, αλλά η σύνδεση που δημιουργείται ενώ διαβάζουμε και περνάμε χρόνο μαζί. Αυτό είναι που μένει και που με ενδιαφέρει περισσότερο».

Ο Ασέρ διαβάζει σε κάθε συμμετέχοντα και στη συνέχεια δωρίζει και στέλνει τα βιβλία, όπως το «I Broke My Trunk! An Elephant and Piggie Book» του Mo Willems, για ηλικίες 3-6 ετών.

Συνεργασία με το Friendship Circle

Φέτος, ο Ασέρ συνεργάζεται με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Friendship Circle, η οποία προωθεί την κατανόηση και την εκτίμηση της μοναδικότητας των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες.

Όσοι συμμετέχουν στο «Audibles with Asher» μιλούν με ενθουσιασμό για την εμπειρία.

«Ο Ασέρ είναι τόσο ευγενικός και διαβάζει υπέροχα στις κόρες μου», λέει η μητέρα τους, Κάρεν. «Ρωτούν συνέχεια αν μπορούν να το κάνουν συνέχεια!»

«Η ανάγνωση ζωντανεύει τη φαντασία· μας βγάζει από την καθημερινότητά μας και μας εισάγει στον κόσμο κάποιου άλλου – κάτι που είναι τόσο ξεχωριστό και τόσο όμορφο», προσθέτει ο Ασέρ. «Λατρεύω να διαβάζω και είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να μοιραστώ το πάθος μου για την ανάγνωση, να συνδεθώ ατομικά και να απολαύσουμε μαζί τις ιστορίες».