ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει ανάπτυξη στρατιωτικών της εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί, στο πλαίσιο της εκστρατείας του στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας, που βάζει στο στόχαστρο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν αντιπολιτευόμενοι δημοκρατικοί.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέφερε πως η επιχείρηση αυτή θα είναι «ρέπλικα», ή αλλιώς ακριβές αντίγραφο, αυτής που διεξάγεται στην Ουάσιγκτον, παρά τις έντονες επικρίσεις των δημοκρατικών, που τον κατηγορούν για παρέκκλιση στον αυταρχισμό και στρατιωτικοποίηση της δημόσιας ασφάλειας.

Στην επιχείρηση στο Μέμφις θα συμμετάσχουν «η εθνοφρουρά», «το FBI», η ομοσπονδιακή αστυνομία, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης, είπε ο Τραμπ στον Τύπο κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο, επιμένοντας πως πήρε την απόφαση αυτή εξαιτίας της «εγκληματικότητας» που σύμφωνα με τον ίδιο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Σειρά το Σικάγο

«Πιθανόν θα καταπιαστούμε με το Σικάγο αμέσως μετά», πρόσθεσε, καθώς η μεγαλούπολη όπου επίσης κυβερνά δημοκρατικός βρίσκεται στο στόχαστρό του εδώ κι εβδομάδες.

Ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους λέει πως η ανάπτυξη στρατιωτικών στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον και πριν από αυτή στο Λος Άντζελες είχε καθοριστική συμβολή στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που δεν παύει να αποδίδει στους μετανάστες.

Πόλη με κατά πλειοψηφία μαύρο πληθυσμό, το Μέμφις έχει δημοκρατικό δήμαρχο, τον 45χρονο τον αφροαμερικανό Πολ Γιανγκ, ενώ στην πολιτεία Τενεσί ο κυβερνήτης είναι ο ρεπουμπλικάνος Μπιλ Λι.