Κίνα: Εξοστράκισε τη Γερμανία από την πρώτη δεκάδα με τις πιο καινοτόμες χώρες του ΟΗΕ

Η Κίνα μπήκε για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα της ετήσιας κατάταξης των Ηνωμένων Εθνών με τις πιο καινοτόμες χώρες την Τρίτη, αντικαθιστώντας τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία, καθώς οι εταιρείες στο Πεκίνο επενδύουν σημαντικά στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Η Ελβετία παρέμεινε στην πρώτη θέση, την οποία κατέχει από το 2011, ακολουθούμενη από τη Σουηδία και τις ΗΠΑ, ενώ η Κίνα βρισκόταν στην 10η θέση στην έρευνα του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας (GII) 139 οικονομιών που τις κατατάσσει με βάση 78 δείκτες.



Η Κίνα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γίνει η χώρα με τις μεγαλύτερες δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς κλείνει γρήγορα το χάσμα στη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, έδειξε ο GII. Ταυτόχρονα, οι προοπτικές για την παγκόσμια καινοτομία επισκιάζονται από τη μείωση των επενδύσεων, σύμφωνα με την έρευνα.

Η Κίνα συνέβαλε περίπου στο ένα τέταρτο των διεθνών αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας το 2024, παραμένοντας η μεγαλύτερη πηγή τους, ενώ οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Γερμανία - οι οποίες μαζί αποτελούν το 40% του συνόλου των αιτήσεων - κατέγραψαν ελαφρές μειώσεις.

Η κατοχή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θεωρείται ευρέως ως σημαντικό σημάδι της οικονομικής ισχύος και της βιομηχανικής τεχνογνωσίας μιας χώρας. Μακροπρόθεσμα, η Γερμανία δεν πρέπει να ανησυχεί για την πτώση της στην 11η θέση, δήλωσε η συν-συντάκτρια του GII, Sacha Wunsch-Vincent, προσθέτοντας ότι οι νέες κατατάξεις δεν αντικατοπτρίζουν τον αντίκτυπο των δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ.

«Η πρόκληση για τη Γερμανία είναι πώς -παράλληλα με την ισχυρή, εδώ και δεκαετίες θέση της ως πραγματικά ισχυρής μηχανής βιομηχανικής καινοτομίας- θα γίνει μια δύναμη ψηφιακής καινοτομίας», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO)

Οι άλλες χώρες στις 10 πρώτες θέσεις της λίστας - πίσω από τις ΗΠΑ και μπροστά από την Κίνα - ήταν, κατά σειρά κατάταξης: Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, Βρετανία, Φινλανδία, Ολλανδία και Δανία

