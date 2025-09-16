Δολοφόνησε μια γυναίκα live στο Instagram για να γίνει διάσημος

Η υπόθεση αναβίωσε τη συζήτηση σχετικά με την επιδίωξη της φήμης μέσω της βίας και την αποκάλυψη εγκλημάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δολοφόνησε μια γυναίκα live στο Instagram για να γίνει διάσημος
Η υπόθεση του Έρλ Τζόνσον, ο οποίος καταδικάστηκε για φόνο εκ προμελέτης , αφού μαχαίρωσε και σκότωσε την 34χρονη Τζανίς Ντέιβιντ, ενώ μετέδιδε ζωντανά το έγκλημα στο Instagram Live στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα, έθεσε αναθέρμανε τη συζήτηση για την εξάπλωση της βίας και την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αντίληψη του κοινού.

Η βιαιότητα της πράξης και η δημόσια μετάδοσή της σόκαρε την τοπική κοινότητα και εκατοντάδες ανθρώπους που ήταν μάρτυρες της δολοφονίας σε πραγματικό χρόνο.

Η υπόθεση αναβίωσε τη συζήτηση σχετικά με την επιδίωξη της φήμης μέσω της βίας και την αποκάλυψη εγκλημάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας πώς η επιθυμία για αναγνώριση μπορεί να οδηγήσει στη δημόσια μετάδοση φρικτών πράξεων.

Έγκλημα on line προς αναζήτηση φήμης

Στις 18 Απριλίου 2022, η αστυνομία βρήκε το άψυχο σώμα της 34χρονης Τζανίς Ντέιβιντ. Ήταν γυμνή και δεμένη στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου στο Μπατόν Ρουζ. Η άγρια ​​δολοφονία της γυναίκας καταγράφηκε και μεταδόθηκε ζωντανά , επιτρέποντας στη βία να εξαπλωθεί αμέσως σε ένα εικονικό κοινό.

Οι έρευνες διαπίστωσαν ότι ο 39χρονος Ερλ Τζόνσον κατέγραψε και μετέδωσε την επίθεση μέσω του Instagram Live . Η 16λεπτη μετάδοση έδειξε την ακριβή στιγμή που ο Τζόνσον μαχαίρωσε την Ντέιβιντ, ενώ εκατοντάδες χρήστες παρακολούθησαν διαδικτυακά.

Σύμφωνα με το People, ο αστυνομικός ΜακΝίλι, εξήγησε ότι άτομα που είδαν το βίντεο ανέφεραν τι συνέβη στην αστυνομία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θύμα «πνίγηκε, ξυλοκοπήθηκε και μαχαιρώθηκε» και στη συνέχεια ο δολοφόνος προσπάθησε να κάψει το αυτοκίνητο στο οποίο άφησε το πτώμα. Ο Τζόνσον συνελήφθη εκείνο το βράδυ αφού φέρεται να έκλεψε ένα αυτοκίνητο και αργότερα ομολόγησε το έγκλημα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, δόθηκε στους ενόρκους πρόσβαση στο πλήρες βίντεο της επίθεσης, ένα καθοριστικό στοιχείο για την καταδίκη. Στο ηχογραφημένο ηχητικό, ο Τζόνσον έκανε δηλώσεις που καταδείκνυαν την πρόθεσή του να αφήσει το στίγμα του μέσω της βίαιης πράξης. «Αν πέσω, θα ζήσω για πάντα», ακούγεται να λέει, σύμφωνα με την εισαγγελέα Ντάνα Κάμινγκς κατά τη διάρκεια της ακρόασης, όπως ανέφερε το WAFB. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο Τζόνσον επεδίωξε όχι μόνο να προκαλέσει βλάβη, αλλά και να κερδίσει φήμη και αναγνώριση διαδίδοντας το έγκλημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπεράσπιση, με επικεφαλής τον δικηγόρο Χαφίζ Φολάμι , προσπάθησε να αποδείξει ότι ο Τζόνσον δεν ήταν ποινικά υπεύθυνος λόγω φερόμενης σοβαρής ψυχικής διαταραχής. Ο Φολάμι υποστήριξε ότι τόσο ο Τζόνσον όσο και το θύμα είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών για αρκετές ημέρες πριν από το περιστατικό, κάτι που θα είχε αλλάξει την ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου.

Επισήμανε την ασταθή συμπεριφορά του Τζόνσον μετά το έγκλημα -ασυνάρτητη ομιλία και παθητική αναμονή για την άφιξη της αστυνομίας- ως σημάδια σημαντικής ψυχολογικής διαταραχής, ανέφερε το WBRZ .

Ωστόσο, ειδικοί ψυχικής υγείας αξιολόγησαν τον Τζόνσον και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κατανοούσε τη φύση και τις συνέπειες των πράξεών του κατά τη στιγμή της δολοφονίας. Οι εκθέσεις που υποβλήθηκαν στο δικαστήριο, απέκλεισαν την ύπαρξη νοητικής ανικανότητας που θα μπορούσε να τον απαλλάξει από την ποινική ευθύνη.

Ο Τζόνσον κρατείται επί του παρόντος χωρίς εγγύηση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού. Η τελική ποινή θα εκδοθεί τον Δεκέμβριο.

