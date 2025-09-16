Τραγωδία στη Ρωσία: Καλώδιο τελεφερίκ έσπασε ενώ μετέφερε επιβάτες - Τρεις νεκροί - Βίντεο

Η εκδρομή στο βουνό κατέληξε σε τραγωδία για τουρίστες στη Ρωσία, όταν καλώδιο ενός τελεφερίκ στο όρος Ελμπρούς έσπασε, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας άλλα εννέα άτομα.

Συνολικά, 37 άτομα επέβαιναν στο τελεφερίκ. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι καρέκλες του συστήματος έπεσαν με σφοδρότητα σε βράχια με τους επιβάτες να βρίσκονται ακόμα πάνω τους. Μετά το περιστατικό, μια ομάδα 25 τουριστών αποκλείστηκε στο βουνό χωρίς εξοπλισμό και πέρασε τη νύχτα σε κρύα καταφύγια.

Κατασκευασμένο κατά τη δεκαετία του 1970

Το τελεφερίκ, που είχε κατασκευαστεί κατά τη δεκαετία του 1970 και το λειτουργούσε η εταιρεία MKD Elbrus, αποτελούσε το τελευταίο τμήμα μιας γραμμής σοβιετικής εποχής που μετέφερε τουρίστες και ορειβάτες σε καταυλισμό σε υψόμετρο περίπου 3.700 μέτρων.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας η οποία διερευνά σοβαρά εγκλήματα, ξεκίνησε ποινική έρευνα για παραβιάσεις ασφαλείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο επικεφαλής τεχνικός της MKD Elbrus συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα. Σύμφωνα με τις Αρχές, στη γραμμή πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης και η χρήση της είχε απαγορευθεί.

Μετά το δυστύχημα οι εγκαταστάσεις σφραγίστηκαν και η λειτουργία της γραμμής έχει ανασταλεί.

