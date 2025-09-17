Mαντλίν Μακάν: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

Οι αρχές δηλώνουν ότι δεν έχουν πλέον νομική βάση για να κρατήσουν τον Κριστιάν Μπρικνέρ στη φυλακή, αφού εξέτισε την ποινή του για βιασμό

Mαντλίν Μακάν: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

H μικρή Μαντλίν

Ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση της Mαντλίν Μακάν αφέθηκε ελεύθερος σήμερα (17/9), καθώς οι γερμανικές αρχές παραδέχονται ότι δεν έχουν πλέον νομική βάση για να τον κρατήσουν στη φυλακή. Ο Κριστιάν Μπρικνέρ 49 ετών βγήκε από τη φυλακή στο Σέντε της βόρειας Γερμανίας, αφού εξέτισε ποινή για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας στην Πορτογαλία το 2005.

Συνάντησε τον δικηγόρο του λίγο πριν τις 9 π.μ και έφυγε καθισμένος στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου με μια κουβέρτα στο κεφάλι του. Αστυνομικά βαν μπλόκαραν τον δρόμο καθώς φωτογράφοι και τηλεοπτικές κάμερες προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη λήψη φωτογραφιών και ένας άνδρας σωριάστηκε στο έδαφος. Στη στρατιωτικού τύπου αστυνομική επιχείρηση τρία βαν να συνόδευσαν το αυτοκίνητό του μακριά από τη φυλακή, ενώ ένα άλλο αυτοκίνητο εμπόδιζε την κυκλοφορία σε μια κοντινή διασταύρωση.

Ο βιασμός έλαβε χώρα στην Praia da Luz, το θέρετρο διακοπών στις νότιες πορτογαλικές ακτές όπου εξαφανίστηκε η τρίχρονη Βρετανίδα, 18 μήνες αργότερα. Οι Γερμανοί εισαγγελείς λένε ότι ο Μπρικνέρ παραμένει ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνισή της, την οποία αντιμετωπίζουν ως έρευνα για φόνο, ενώ ύποπτο τον θεωρει και η βρετανική αστυνομία.

Η Μαντλίν εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου του 2007, ενώ βρισκόταν σε διακοπές με τους γονείς της. Εξαφανίστηκε από το ισόγειο διαμέρισμα, όπου διέμενε η οικογένεια, ενώ οι γονείς της βρίσκονταν σε ένα εστιατόριο κοντά. Τα μικρά δίδυμα αδέλφια της ήταν στο δωμάτιο μαζί της. Ο Χανς Κρίστιαν Βόλτερς, επικεφαλής ερευνητής της υπόθεσης, επανέλαβε σε πρόσφατη συνέντευξή του την πεποίθησή του ότι ο Μπρικνέρ ήταν υπεύθυνος για την εξαφάνιση του κοριτσιού. «Πιστεύουμε ότι είναι υπεύθυνος για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν και ότι σκότωσε τη Μαντλίν Μακάν», δήλωσε.

O Κριστιάν Μπρικνέρ

Οι εισαγγελείς έχουν καλέσει τις αρχές να διασφαλίσουν ότι ο Μπρίκνερ θα είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό βραχιόλι στον αστράγαλο, ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται οι κινήσεις του, αλλά δεν είναι σαφές εάν το δικαστήριο θα συμφωνήσει με αυτό. Έχουν επίσης ζητήσει από τον Μπρίκνερ να παραδώσει το διαβατήριό του και να παρουσιάζεται τακτικά στις αρχές, καθώς φοβούνται ότι μπορεί να προσπαθήσει να φύγει από τη χώρα.

Η γερμανική αστυνομία ερευνά τον Μπρικνέρ από το 2017. Οι εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι έχουν έμμεσες ενδείξεις που υποδεικνύουν την πιθανή εμπλοκή του στην εξαφάνιση της Μαντλίν. Αυτά περιλαμβάνουν ότι το κινητό του τηλέφωνο ήταν ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στην περιοχή όπου εξαφανίστηκε, καθώς και την ένορκη κατάθεση τριών μαρτύρων που λένε ότι ομολόγησε σε εκείνους.

Αφού έμαθε για τον Μπρινκέρ μετά από τηλεοπτικό πρόγραμμα στη Γερμανία που αναζητούσε πληροφορίες μια δεκαετία μετά την εξαφάνιση του παιδιού, η ομοσπονδιακή αστυνομία τον κατονόμασε ως ύποπτο το 2020. Αποκάλυψε ότι είχε καταδίκες δεκαετίες πριν για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος παιδιών και άλλα εγκλήματα, όπως εμπορία ναρκωτικών, διάρρηξη και μικροκλοπές.

Ο Μπρίκνερ ζούσε στην περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας μεταξύ 1995 και 2007 και εργαζόταν στο θέρετρο Praia da Luz ως βοηθός συντήρησης πισίνας. Το περασμένο φθινόπωρο αθωώθηκε από δικαστήριο στη βόρεια γερμανική πόλη Μπράουνσβαϊγκ για διάφορα άσχετα σεξουαλικά αδικήματα, που φέρονται να συνέβησαν μεταξύ 2000 και 2017. Ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της Μαντλίν.

Αφού εξέτισε την ποινή των επτάμισι ετών για τον βιασμό του 2005, ο Μπρικνέρ αναμενόταν να παραμείνει στη φυλακή μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 λόγω των οφειλόμενων προστίμων ύψους 1.447 ευρώ για ένα άλλο αδίκημα. Ωστόσο, μια πρώην αστυνομικός που είχε εργαστεί στην έρευνα για τον Μπρίκνερ πλήρωσε το πρόστιμο επειδή, όπως είπε, «τον λυπήθηκε». Έκτοτε, είπε ότι έκανε λάθος.

