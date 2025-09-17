Η Νέα Υόρκη βυθίζεται - 29.000 κτήρια κινδυνεύουν με κατάρρευση

Περιμένοντας το πλοίο που κατευθύνεται προς το Νιου Τζέρσεϊ από το κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη

«Ναυαγούν» οι μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής, όπως διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Science Advances.

Η καθίζηση του εδάφους δεν είναι νέο φαινόμενο, αλλά τα νέα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι συμβαίνει ταχύτερα και εκτενέστερα από ό,τι πίστευαν κάποτε οι ειδικοί και με βάση τα πρόσφατα στοιχεία βρίσκονται σε κίνδυνο 29.000 κτήρια στο «Μεγάλο Μήλο»

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και το Virginia Tech μελετώντας το έδαφος στις 28 πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις των ΗΠΑ, ήρθαν αντιμέτωποι με απογοητευτικά αποτελέσματα.

Σε 25 πόλεις, τουλάχιστον τα δύο τρίτα της αστικής έκτασης βυθίζονται. Σε μέρη όπως το Χιούστον, σχεδόν η μισή γη της πόλης βυθίζεται κατά περισσότερα από πέντε χιλιοστά ετησίως. Μία στις δέκα περιοχές βυθίζεται ακόμη πιο γρήγορα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περίπου το 80% της καθίζησης σε εθνικό επίπεδο συνδέεται με την εξόρυξη υπόγειων υδάτων.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Leonard Ohenhen, εξήγησε ότι καθώς οι αστικές περιοχές μεγαλώνουν, συχνά επεκτείνονται σε ζώνες που είναι ήδη επιρρεπείς σε βύθιση, γεγονός που «μπορεί να προκαλέσει πιέσεις στις υποδομές που θα ξεπεράσουν το όριο ασφαλείας τους».

Η περίπτωση της Νέας Υόρκης

Η κατάσταση στη Νέα Υόρκη είναι λίγο διαφορετική — και εξίσου ανησυχητική. Η πόλη είναι γνωστό ότι βυθίζεται εδώ και χρόνια, αλλά νέα δεδομένα από τη NASA, το Πανεπιστήμιο Rutgers και το JPL-Caltech δείχνουν ότι το 98% της γης της αντιμετωπίζει κάποιο επίπεδο καθίζησης. Ο μέσος ρυθμός είναι 1.6 χιλιοστά ετησίως, που σημαίνει πως κάποιες περιοχές βυθίζονται γρηγορότερα από κάποιες άλλες.

Για παράδειγμα, ο διάδρομος προσγείωσης 13/31 του αεροδρομίου LaGuardia βυθίζεται με ρυθμό 3,7 χιλιοστών ετησίως. Το στάδιο που φιλοξενεί το US Open, το Arthur Ashe Stadium, υποχωρεί ακόμη πιο γρήγορα - 4.6 χιλιοστά ετησίως.

Είναι ενδιαφέρον ότι πολλές από αυτές τις περιοχές χτίστηκαν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Αυτό το μαλακό έδαφος συμπιέζεται τώρα κάτω από το βάρος των βαρέων υποδομών, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμύρας και δομικών ζημιών. Πρόσφατο παράδειγμα, όταν στα μέσα καλοκαιριού, πλημμύρισαν δρόμοι και σταθμοί του μετρό της Νέας Υόρκης.

Η πρόκληση των υποδομών

Οι επιπτώσεις αυτής της εκτεταμένης καθίζησης είναι σοβαρές. Σύμφωνα με τη μελέτη, περισσότερα από 29.000 κτίρια στις 28 πόλεις βρίσκονται σε ζώνες υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ένα μέλλον ανώμαλων δρόμων, ραγισμένων γεφυρών και κτιρίων που εγκαθίστανται στο έδαφος άνισα - εκτός εάν οι πολεοδόμοι αναλάβουν δράση.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι λεπτομερείς χάρτες καθίζησης όπως αυτοί μπορούν να καθοδηγήσουν καλύτερη πολιτική και πιο έξυπνη ανάπτυξη. Οι πόλεις μπορεί να χρειαστεί να επανεξετάσουν τους οικοδομικούς κώδικες, να επενδύσουν σε υποδομές όμβριων υδάτων και να παρακολουθούν πιο προσεκτικά τη χρήση των υπόγειων υδάτων. Σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές, τα έργα ανάδειξης γης ή οι πράσινες υποδομές θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιβράδυνση των ζημιών.

«Αυτό το πρόβλημα θα αυξάνεται πάντα καθώς προχωράμε στο μέλλον», είπε ο Ohenhen στην Washington Post. Και ενώ μπορεί να είναι σιωπηλό και αργό, το έδαφος κάτω από τις πόλεις της Αμερικής κάθε άλλο παρά σταθερό είναι.