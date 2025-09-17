Φλόγες σε κινητήρα αεροσκάφους ενώ απογειωνόταν στη Βοστώνη - Βίντεο

Ένα επιβατικό αεροσκάφος της Swiss International Air Lines που αναχωρούσε από τη Βοστώνη με προορισμό τη Ζυρίχη αναγκάστηκε να σταματήσει την απογείωσή του, καθώς ένας δυνατός θόρυβος, συνοδευόμενος από φλόγες και καπνό βγήκαν από τον κινητήρα του, όπως καταγράφηκε σε βίντεο.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανέφερε σε δήλωσή της ότι η πτήση 55 της αεροπορικής εταιρείας αναχωρούσε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης, αλλά σταμάτησε την απογείωση λόγω «προβλημάτων με τον κινητήρα» περίπου στις 6:25 μ.μ. (τοπική ώρα) την Τρίτη (16/09).

Βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επαληθεύτηκε από το NBC News δείχνει το Airbus A330-300 να αρχίζει να επιταχύνει πριν εκτοξευθούν φλόγες από τον δεξιό του κινήτα και εκπέμψει έναν εκρηκτικό ήχο.

Το βίντεο δείχνει μια στήλη καπνού να αναδύεται πίσω από το αεροσκάφος.

Μετά από αυτό, το αεροπλάνο επιβράδυνε και στη συνέχεια σταμάτησε, ενώ οι πρώτοι ανταποκριτές που βρίσκονταν στον διάδρομο απογείωσης έσπευσαν να βοηθήσουν. Το αεροπλάνο δεν είχε απογειωθεί και όλα τα συστήματα προσγείωσής του ήταν στο έδαφος όταν συνέβη το περιστατικό.

«Ήμασταν περίπου στη μέση του διαδρόμου προσγείωσης όταν ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος σαν έκρηξη και μια μεγάλη ανατάραξη, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να σπρωχθεί προς τα εμπρός», είπε η επιβάτης Molly Furrer στο NBC Boston. «Ένιωσα το αεροπλάνο να φρενάρει και στη συνέχεια να αρχίζει να ολισθαίνει στον διάδρομο προσγείωσης μέχρι που σταμάτησε εντελώς».

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το αεροπλάνο τελικά απομακρύνθηκε από τον διάδρομο προσγείωσης.

