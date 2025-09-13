ΗΠΑ: Αφαίρεση μπαταριών από αναπηρικά αμαξίδια πριν την επιβίβαση σε αεροπλάνα

Νέα μέτρα ασφαλείας μετά από προειδοποίηση της FAA για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

ΗΠΑ: Αφαίρεση μπαταριών από αναπηρικά αμαξίδια πριν την επιβίβαση σε αεροπλάνα
Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines ανακοίνωσε ότι από τις 25 Σεπτεμβρίου θα εφαρμόσει νέο μέτρο ασφαλείας, ζητώντας από τους ταξιδιώτες με αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ να αφαιρούν τις αποσπώμενες μπαταρίες λιθίου πριν από την επιβίβαση. Η εταιρεία επικαλείται τον αυξανόμενο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από τέτοιου είδους μπαταρίες.

Οι αλλαγές που φέρνει η απόφαση

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τις αποσπώμενες μπαταρίες λιθίου, οι οποίες θα πρέπει να μεταφέρονται ξεχωριστά από τα αμαξίδια ή τα σκούτερ. Παράλληλα, η Southwest Airlines γνωστοποίησε ότι τον Ιανουάριο του 2026 θα ανακοινώσει νέα όρια μεγέθους για τις μπαταρίες λιθίου, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των πτήσεων.

Η προειδοποίηση της FAA

Η ανακοίνωση της εταιρείας ακολουθεί προειδοποίηση της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), η οποία εξέδωσε την Τρίτη δελτίο ασφαλείας προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Η FAA έκανε λόγο για αυξανόμενο αριθμό περιστατικών που σχετίζονται με υπερθέρμανση ή ανάφλεξη μπαταριών λιθίου εντός καμπίνας, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων.

Διεθνής προβληματισμός για τις μπαταρίες λιθίου

Οι μπαταρίες λιθίου χρησιμοποιούνται ευρέως σε ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά και σε βοηθητικό εξοπλισμό, όπως τα αναπηρικά αμαξίδια. Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο θερμικής διαφυγής και πυρκαγιάς. Η Southwest Airlines είναι μία από τις πρώτες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που προχωρά σε τόσο συγκεκριμένο μέτρο, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανές αντίστοιχες κινήσεις και από άλλους αερομεταφορείς.

