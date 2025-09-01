Αεροδρόμιο Σκιάθου: Το αεροπλάνο άνοιξε τις τουρμπίνες και πέταξε στη θάλασσα τις βαλίτσες

«Αμετανόητοι» εμφανίζονται οι τουρίστες στη Σκιάθο, πλησιάζοντας επικίνδυνα στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» για να παρακολουθήσουν από «απόσταση αναπνοής» την προσγείωση και την απογείωση των αεροπλάνων.

Τα ατυχήματα είναι πολλά, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο, ενώ δεν έχουν λείψει τα σοβαρά ακόμα και θανατηφόρα περιστατικά.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η New York Post, πριν από περίπου μία εβδομάδα, ένα αεροσκάφος έτοιμο για απογείωση έθεσε σε λειτουργία τις τουρμπίνες με αποτέλεσμα να στείλει για «μακροβούτι» στη θάλασσα τις βαλίτσες των τουριστών που βρισκόταν στην παραλία Αγίου Στεφάνου, και έναν λουόμενο, που δεν κατάφερε να κρατηθεί.

Στο αμέσως επόμενο πλάνο, φαίνεται ένας άνδρας να πέφτει με τα ρούχα, κυνηγώντας τη βαλίτσα του στο νερό!

